A Seleção Brasileira irá enfrentar países europeus antes da Copa? Confira cronograma

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após derrota contra o Japão, Amarelinha disputará duas partidas em 2025. Confrontos contra seleções africanas serão realizados em Londres e Paris

A Seleção Brasileira vive um momento de instabilidade após derrota contra o Japão, pelo placar de 3 a 2, nesta terça-feira (14), em amistoso internacional.

A Amarelinha ainda irá disputar, pelo menos, quatro partidas até a próxima Copa do Mundo. Dois confrontos serão disputados em 2024.

Quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A próxima partida do Brasil será disputada durante a Data Fifa de novembro, entre os dias 10 e 18. No entanto, os adversários desta etapa ainda não foram oficialmente anunciados, apesar do desejo público de duelos contra seleções africanas.

A expectativa é de que os próximos adversários da Amarelinha sejam Senegal e Tunísia, mas os detalhes ainda serão confirmados pela CBF.

O duelo contra os senegaleses deve ser disputado no Emirates Stadium, em Londres, enquanto o jogo contra os tunisianos deve ser disputado no Stade de France, em Saint-Denis, na região metropolitana de Paris.

A Seleção Brasileira irá enfrentar europeus antes da Copa?

Em março, a projeção é de que a Amarelinha dispute dois amistosos nos Estados Unidos, uma das sedes da competição, em conjunto com México e Canadá.

A Seleção Brasileira deve encarar seleções europeias nestas partidas. De acordo com a ESPN, França e Croácia são os prováveis adversários do time de Carlo Ancelotti, mas Portugal e Holanda correm por fora.

As partidas serão disputadas em Boston e na Flórida. Tampa, Miami ou Orlando são cidades do estado que podem receber a Amarelinha.