Selecao brasileira | Notícia

A Seleção Brasileira irá enfrentar países europeus antes da Copa? Confira cronograma

Após derrota contra o Japão, Amarelinha disputará duas partidas em 2025. Confrontos contra seleções africanas serão realizados em Londres e Paris

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/10/2025 às 17:33
Carlo AncelottI conversa com auxiliar técnico em treino da Seleção Brasileira
Carlo AncelottI conversa com auxiliar técnico em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira vive um momento de instabilidade após derrota contra o Japão, pelo placar de 3 a 2, nesta terça-feira (14), em amistoso internacional.

A Amarelinha ainda irá disputar, pelo menos, quatro partidas até a próxima Copa do Mundo. Dois confrontos serão disputados em 2024.

Quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A próxima partida do Brasil será disputada durante a Data Fifa de novembro, entre os dias 10 e 18. No entanto, os adversários desta etapa ainda não foram oficialmente anunciados, apesar do desejo público de duelos contra seleções africanas.

A expectativa é de que os próximos adversários da Amarelinha sejam Senegal e Tunísia, mas os detalhes ainda serão confirmados pela CBF.

O duelo contra os senegaleses deve ser disputado no Emirates Stadium, em Londres, enquanto o jogo contra os tunisianos deve ser disputado no Stade de France, em Saint-Denis, na região metropolitana de Paris.

A Seleção Brasileira irá enfrentar europeus antes da Copa?

Em março, a projeção é de que a Amarelinha dispute dois amistosos nos Estados Unidos, uma das sedes da competição, em conjunto com México e Canadá.

A Seleção Brasileira deve encarar seleções europeias nestas partidas. De acordo com a ESPN, França e Croácia são os prováveis adversários do time de Carlo Ancelotti, mas Portugal e Holanda correm por fora.

As partidas serão disputadas em Boston e na Flórida. Tampa, Miami ou Orlando são cidades do estado que podem receber a Amarelinha.

