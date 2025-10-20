Pela primeira vez em 15 anos, Seleção Brasileira não jogará no Recife antes da Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desde o ciclo da Copa do Mundo de 2010, o Brasil disputava ao menos uma partida no Recife nos períodos que antecediam a Copa seguinte

A Seleção Brasileira tem seu calendário praticamente fechado até a estreia na Copa do Mundo 2026.

Com a vaga garantida desde junho, o Brasil disputou as duas últimas rodadas das Eliminatórias, em setembro, e os dois amistosos de outubro exclusivamente como etapa de preparação para mais uma campanha rumo ao Hexa.

Um dos torcedores mais apaixonados e que costuma dar grande apoio à Seleção Brasileira mesmo em momentos de dificuldade é o torcedor pernambucano, que ganhou esse reconhecimento em particular a partir de 1993, quando o Brasil goleou a Bolívia por 6 x 0 no Arruda nas Eliminatórias da Copa de 1994.

Antes daquele jogo, a Seleção Brasileira vinha sendo bastante criticada pela imprensa e por torcedores de todo o País, tendo encontrado um apoio até então singular ao jogar no Recife que, como forma de agradecimento, foi o primeiro destino da delegação após o Tetra nos Estados Unidos.

Seleção Brasileira não jogará no Recife antes da Copa do Mundo 2026

Pela primeira vez desde 2009, a Seleção Brasileira não disputará uma partida no Recife em um ciclo de Copa do Mundo.

Desde a vitória por 2 x 1 contra o Paraguai, no dia 10 de junho de 2009, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2010, que o Brasil sempre disputou uma partida na capital pernambucana dentro do ciclo de um mundial.

Neste ciclo para 2026, o Brasil disputou jogos em Belém, Cuiabá, Rio de Janeiro (duas vezes), Curitiba, Brasília (duas vezes), Salvador e São Paulo, além de amistosos em outros países e a Copa América de 2024 nos Estados Unidos.

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, chegou a confirmar que a Seleção disputaria um jogo na Arena de Pernambuco em 2024, mas o declarado acabou não se confirmando.

Com amistosos contra Tunísia e Senegal agendados para a Europa e as duas partidas da Data Fifa de março previstas para os Estados Unidos, o Brasil deverá passar um ciclo inteiro sem jogar no Recife, repetindo os ocorridos na Copa de 2002 e 2006.

A Seleção Brasileira deve disputar ainda dois amistoso em junho, às vésperas da Copa do Mundo, já com o grupo final que irá disputar a competição e a tendência é que eles ocorram fora do Brasil em um país onde a Seleção deverá se concentrar por último antes de embarcar para a América do Norte.

Ao todo, a Seleção Brasileira já disputou 11 partidas no Recife, sendo a última delas a vitória por 2 x 0 diante do Peru, na Arena de Pernambuco, no dia 9 de setembro de 2021, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, realizada no Catar.

Aquele jogo em específico foi disputado sem torcida devido às restrições da pandemia de Covid-19, embora o planejamento atual fosse de um confronto contra a Bolívia no dia 20 de março de 2020, que marcaria a estreia do Brasil naquelas Eliminatórias.

Posteriormente, a Arena de Pernambuco iria receber o clássico Brasil x Argentina, em março de 2021, mas o jogo acabou adiado e estádio acabou recebendo o jogo contra o Peru, como visto acima.

Todos os jogos do Brasil no Recife

19/05/1982: Brasil 1x1 Suíça - Arruda (Amistoso)

02/05/1985: Brasil 2 x 0 Uruguai - Arruda (Amistoso)

30/04/1986: Brasil 4 x 2 Iugoslávia - Arruda (Amistoso)

09/07/1989: Brasil 2 x 0 Paraguai - Arruda (Copa América)

29/08/1993: Brasil 6 x 0 Bolívia - Arruda (Eliminatórias)

23/03/1994: Brasil 2 x 0 Argentina - Arruda (Amistoso)

29/06/1995: Brasil 2 x 1 Polônia - Arruda (Amistoso)

10/06/2009: Brasil 2 x 1 Paraguai - Arruda (Eliminatórias)

10/09/2012: Brasil 8 x 0 China - Arruda (Amistoso)

25/03/2016: Brasil 2 x 2 Uruguai - Arena de Pernambuco (Eliminatórias)