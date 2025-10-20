fechar
Sport | Notícia

Daniel Paulista desabafa após derrota e alerta: "Sport precisa começar a pensar em 2026"

Virtualmente rebaixado no Brasileirão Série A 2025, o técnico cobra reflexão interna e início imediato do planejamento para próxima temporada

Por Robert Sarmento Publicado em 20/10/2025 às 10:38
Daniel Paulista, técnico do Sport na Série A 2025
Daniel Paulista, técnico do Sport na Série A 2025 - Paulo Paiva/Sport

A derrota para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, marcou um ponto de virada no discurso de Daniel Paulista. Em entrevista coletiva, o técnico do Sport estava visivelmente frustrado.

Ele que admitiu que o time dificilmente escapará do rebaixamento no Brasileirão Série A e defendeu que a direção do clube precisa, desde já, iniciar o planejamento da temporada do ano que vem.

"Acredito que é momento de reflexão. É preciso sentar, analisar e entender o que foi feito de errado - e foi muita coisa. O Sport já precisa começar a pensar em 2026", disse o treinador rubro-negro.

Chances de rebaixamento do Sport

O Leão amarga a lanterna, com 17 pontos, e menos de 1% de chances de permanecer na elite, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar da situação dramática e do momento de autocrítica, Daniel garantiu que continuará trabalhando em busca de melhores resultados, mesmo reconhecendo que a missão é quase impossível.

"Os resultados me frustram, porque vim com a expectativa de alcançar algo melhor. Ainda existe um fio de esperança matemática, mas sabemos que a realidade é dura”, lamentou o comandante.

Próximos jogos do Sport

O time volta a campo no sábado (25/10), quando recebe o Mirassol, na lha do Retiro, pela 29ª rodada. O clube pernambucano precisa de uma sequência quase perfeita para evitar o descenso.

  • 25/10 - 18h30 - Sport x Mirassol
  • 01/11 - 21h - Flamengo x Sport
  • 05/11 - 19h - Sport x Juventude
  • 08/11 - 16h - Sportx Atlético-MG
  • 13/11 - 20h30 - Sport x Flamengo
  • 19/11 - A confirmar - Botafogo x Sport
  • 22/11 - A confirmar - Sport x Vitória
  • 29/11 - A confirmar - Santos x Sport
  • 03/12 - A confirmar - Bahia x Sport
  • 07/12 - A confirmar - Sport x Grêmio

Paulo Paiva/Sport
Yuri Romão, presidente do Sport (D), ao lado Enrico Ambrogini, diretor geral - Paulo Paiva/Sport

