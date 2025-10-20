Daniel Paulista desabafa após derrota e alerta: "Sport precisa começar a pensar em 2026"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Virtualmente rebaixado no Brasileirão Série A 2025, o técnico cobra reflexão interna e início imediato do planejamento para próxima temporada

A derrota para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, marcou um ponto de virada no discurso de Daniel Paulista. Em entrevista coletiva, o técnico do Sport estava visivelmente frustrado.

Ele que admitiu que o time dificilmente escapará do rebaixamento no Brasileirão Série A e defendeu que a direção do clube precisa, desde já, iniciar o planejamento da temporada do ano que vem.

Leia Também Presidente do Sport admite erros na montagem do time e explica como o clube chegou a gastar quase R$ 60 milhões

"Acredito que é momento de reflexão. É preciso sentar, analisar e entender o que foi feito de errado - e foi muita coisa. O Sport já precisa começar a pensar em 2026", disse o treinador rubro-negro.

Chances de rebaixamento do Sport

O Leão amarga a lanterna, com 17 pontos, e menos de 1% de chances de permanecer na elite, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar da situação dramática e do momento de autocrítica, Daniel garantiu que continuará trabalhando em busca de melhores resultados, mesmo reconhecendo que a missão é quase impossível.

Mais notícias do Sport:

"Os resultados me frustram, porque vim com a expectativa de alcançar algo melhor. Ainda existe um fio de esperança matemática, mas sabemos que a realidade é dura”, lamentou o comandante.

Próximos jogos do Sport

O time volta a campo no sábado (25/10), quando recebe o Mirassol, na lha do Retiro, pela 29ª rodada. O clube pernambucano precisa de uma sequência quase perfeita para evitar o descenso.

25/10 - 18h30 - Sport x Mirassol



01/11 - 21h - Flamengo x Sport

05/11 - 19h - Sport x Juventude



08/11 - 16h - Sportx Atlético-MG



13/11 - 20h30 - Sport x Flamengo



19/11 - A confirmar - Botafogo x Sport



22/11 - A confirmar - Sport x Vitória



29/11 - A confirmar - Santos x Sport



03/12 - A confirmar - Bahia x Sport



07/12 - A confirmar - Sport x Grêmio