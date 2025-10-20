Daniel Paulista desabafa após derrota e alerta: "Sport precisa começar a pensar em 2026"
Virtualmente rebaixado no Brasileirão Série A 2025, o técnico cobra reflexão interna e início imediato do planejamento para próxima temporada
A derrota para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, marcou um ponto de virada no discurso de Daniel Paulista. Em entrevista coletiva, o técnico do Sport estava visivelmente frustrado.
Ele que admitiu que o time dificilmente escapará do rebaixamento no Brasileirão Série A e defendeu que a direção do clube precisa, desde já, iniciar o planejamento da temporada do ano que vem.
"Acredito que é momento de reflexão. É preciso sentar, analisar e entender o que foi feito de errado - e foi muita coisa. O Sport já precisa começar a pensar em 2026", disse o treinador rubro-negro.
Chances de rebaixamento do Sport
O Leão amarga a lanterna, com 17 pontos, e menos de 1% de chances de permanecer na elite, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apesar da situação dramática e do momento de autocrítica, Daniel garantiu que continuará trabalhando em busca de melhores resultados, mesmo reconhecendo que a missão é quase impossível.
Mais notícias do Sport:
- Yuri Romão explica contrato do jogo Sport x Flamengo e rebate críticas
- Romarinho admite atraso salarial no Sport: "Esperamos que não nos afete"
"Os resultados me frustram, porque vim com a expectativa de alcançar algo melhor. Ainda existe um fio de esperança matemática, mas sabemos que a realidade é dura”, lamentou o comandante.
Próximos jogos do Sport
O time volta a campo no sábado (25/10), quando recebe o Mirassol, na lha do Retiro, pela 29ª rodada. O clube pernambucano precisa de uma sequência quase perfeita para evitar o descenso.
- 25/10 - 18h30 - Sport x Mirassol
- 01/11 - 21h - Flamengo x Sport
- 05/11 - 19h - Sport x Juventude
- 08/11 - 16h - Sportx Atlético-MG
- 13/11 - 20h30 - Sport x Flamengo
- 19/11 - A confirmar - Botafogo x Sport
- 22/11 - A confirmar - Sport x Vitória
- 29/11 - A confirmar - Santos x Sport
- 03/12 - A confirmar - Bahia x Sport
- 07/12 - A confirmar - Sport x Grêmio