Sport perde mais uma no Brasileirão e fica cada vez mais perto do rebaixamento
Sport perdeu para o internacional, no Beira-Rio, neste domingo (19), com gols de Borré e Bruno Henrique; Leão segue na lanterna da Série A
O Sport voltou a viver mais um capítulo do seu drama no Brasileirão 2025. Neste domingo (19), o Leão foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional, no Beira-Rio, em duelo válido pela 29ª rodada da Série A. O Colorado começou melhor, pressionou desde os primeiros minutos e construiu a vitória com um gol em cada tempo. Do lado rubro-negros, os mesmos erros de um time que está praticamente na Série B.
O placar foi aberto por Borré, aos 23 minutos do primeiro tempo, completando jogada iniciada em escanteio curto de Vitinho e passe de Carbonero. No segundo tempo, quando o Sport ensaiava uma reação e acumulava finalizações travadas, Bruno Henrique apareceu na pequena área para fechar a conta aos 22 minutos, após cruzamento, também de Carbonero.
Com o resultado, o Internacional chega provisoriamente aos 35 pontos e aparece em 14º lugar. O Sport permanece afundado na lanterna, com 17 pontos, e cada dia mais próximo do rebaixamento.
Na próxima rodada, o Sport recebe o Mirassol no sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro. O Inter cumpre jogo atrasado da 14ª rodada contra o Bahia, quarta (22), às 19h, na Arena Fonte Nova.
Como foi o jogo
O Inter impôs ritmo forte desde o apito inicial. Carbonero finalizou de fora logo aos 5, e Bernabéi cruzou com perigo em seguida. Aos 18, o lateral argentino acertou a trave. A pressão virou gol aos 23: Vitinho cobrou curto, Carbonero ajeitou e Borré finalizou “à la centroavante”.
O Sport respondeu na chance mais clara da etapa: aos 31, Derik Lacerda saiu cara a cara, driblou Ivan e, com o gol aberto, bateu para fora. Antes do intervalo, Ivan ainda apareceu para salvar cabeceio à queima-roupa de Luan Cândido.
Na volta, Daniel Paulista adiantou as linhas e o Sport rondou a área colorada, com cabeceio de Derik para fora e chutes travados de Atencio e Matheusinho. Mas o Inter foi novamente cirúrgico aos 22: cruzamento de Carbonero da esquerda e Bruno Henrique completou na entrada da pequena área, 2 a 0.
O Colorado ainda ameaçou em sequência — Carbonero puxou contra-ataque aos 25, parou no corte de Luan Cândido; e Bernabéi recebeu livre e bateu para fora aos 29. Do lado rubro-negro, Matheus Alexandre cruzou para escanteio aos 24 e tentou novas investidas pela direita, mas parou em faltas e na marcação (31’ e 34’).
Nos minutos finais, o Inter desperdiçou duas chances claras: Borré saiu sozinho e concluiu para fora, e Raykkonen recebeu de Carbonero e chutou pelo lado de fora. O Sport ainda assustou aos 41, quando Luan Cândido cruzou e Pablo desviou na trave pelo lado de fora. Depois, o time da casa administrou até o apito final.
Ficha da partida - Internacional x Sport
Internacional: Ivan; Vitão, Clayton Sampaio, Juninho e Bruno Gomes (Bruno Henrique); Bernabéi, Thiago Maia (Ronaldo) e Aguirre (Alan Benítez); Carbonero, Borré (Raykkonen) e Vitinho (Alan Rodríguez). Técnico: Ramón Díaz.
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Atencio), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima (Sérgio Oliveira); Romarinho (Chrystian Barletta), Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Competição: Série A do Brasileirão 2025 – 29ª rodada. Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS. Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA). Cartões Amarelos: Lucas Lima (Sport), Rafael Thyere (Sport), Carbonero (Internacional), Thiago Maia (Internacional) e Ronaldo (Internacional). Gols: Borré, Internacional, aos 23 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, Internacional, aos 22 minutos do segundo tempo.