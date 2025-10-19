fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Flamengo x Palmeiras ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pelo Brasileirão Série A 2025

O confronto é decisivo para a disputa pela liderança. O Verdão lidera o campeonato com 61 pontos, seguido de perto pelo Mengão, com 58 pontos

Por Robert Sarmento Publicado em 19/10/2025 às 13:54 | Atualizado em 19/10/2025 às 15:06
Maracanã lotado pelos torcedores para Flamengo x Palmeiras
Maracanã lotado pelos torcedores para Flamengo x Palmeiras - Paula Reis/Flamengo

Flamengo e Palmeiras fazem o jogo mais importantes do Brasileirão Série A 2025, neste domingo (19/10), pela 29ª rodada. Os dois times estão separados por três pontos.

O Verdão pode abrir vatangem ou o Mengão assumir a liderança, caso ganhe o jogo atrasado contra o Sport, posteriormente. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.

Cesar Greco/Palmeiras
Arrascaeta cabeceia bola em Palmeiras x Flamengo - Cesar Greco/Palmeiras

No momento, o Alviverde Paulista lidera a competição com 61 pontos, à frente do Rubro-negro Carioca que tem 58 pontos. As equipes estão nas semifinais da Libertadores.

  • Flamengo: 20 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.
  • Palmeiras: 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

O histórico entre os clubes é marcado pelo equilíbrio. São 71 confrontos pela Série A, com 22 vitórias para cada lado e 27 empates. Quem desempatar dá passo rumo ao título.

A partida mais recente aconteceu em maio deste ano, pelo 1° turno. Em duelo no Allianz Parque, em São Paulo, 2 a 0 para o time visitante, com gols de Arrascaeta e Aryton Lucas.

Escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Allan e Andreas Pereira; Felipe Anderson, Maurício e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Transmissão Flamengo x Palmeiras ao vivo online

A partida tem transmissão ao vivo de graça da TV Globo para vários estados do Brasil. Por isso, dá para assistir no streaming Globoplay, que restransmite o sinal de gratuitamente.

  • 1. Acesse a versão gratuita do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • 2. Faça login com sua conta da Globo.com, de e-mail ou do Facebook
  • 3. Busque por "Agora na TV" na aba de transmissões ao vivo e assista ao jogo.

Vídeo: resultado de Flamengo x Palmeiras em tempo real

Quem não puder assistir ao jogo ao vivo pode acompanhar o tempo real no YouTube e com imagens na GeTV, novo canal gratuito do Grupo Globo, que concorre diretamente com a CazéTV.

