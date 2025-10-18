Transmissão Barcelona x Girona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela 9ª rodada de La Liga 2025/26

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Barcelona tenta se recuperar da goleada contra o Sevilla para retormar a liderança diante do rival que luta para sair da zona de rebaixamento

Duelo catalão neste sábado (18/10)! Barcelona e Girona entram em campo às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpic Lluís Companys, pela 9ª rodada de La Liga 2025/26.

O Barça busca reação após a derrota por 4 a 1 para o Sevilla. A equipe comandada por Hansi Flick ocupa a vice-liderança, com 19 pontos (seis vitórias, um empate e uma derrota).

Do outro lado, o Gironistes tenta escapar da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela, com seis pontos (somente uma vitória, além três empates e quatro derrotas).

Escalação do Barcelona: Szczesny; Baldé, Eric Garcia, Cubarsí e Koundé; De Jong e Pedri; Rashford, Lamine Yamal e Bardghji; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

Escalação do Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis e Blind; Rincón, Sólis, Witsel e Pablo Moreno; Bryan Gil, Vanat e Roca. Técnico: Michel.

Jogadores do Barcelona celebram gol por La Liga - Instagram/Barcelona

Transmissão Barcelona x Girona ao vivo online

Apesar da ESPN ter iniciado a exibição de alguns jogos gratuitos no YouTube, esse confronto tem transmissão pela internet no Brasil somente para assinantes do streaming Disney+.

Como assistir Barcelona x Girona ao vivo online?