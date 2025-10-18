fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Barcelona x Girona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela 9ª rodada de La Liga 2025/26

Barcelona tenta se recuperar da goleada contra o Sevilla para retormar a liderança diante do rival que luta para sair da zona de rebaixamento

Por Robert Sarmento Publicado em 18/10/2025 às 9:08
Lamine Yamal em comemoração de gol pelo Barcelona
Lamine Yamal em comemoração de gol pelo Barcelona - Instagram/Barcelona

Duelo catalão neste sábado (18/10)! Barcelona e Girona entram em campo às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpic Lluís Companys, pela 9ª rodada de La Liga 2025/26.

O Barça busca reação após a derrota por 4 a 1 para o Sevilla. A equipe comandada por Hansi Flick ocupa a vice-liderança, com 19 pontos (seis vitórias, um empate e uma derrota).

Do outro lado, o Gironistes tenta escapar da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela, com seis pontos (somente uma vitória, além três empates e quatro derrotas).

Leia tambémDembélé fatura a Bola de Ouro de 2025; Raphinha fica em 5º lugar

Escalação do Barcelona: Szczesny; Baldé, Eric Garcia, Cubarsí e Koundé; De Jong e Pedri; Rashford, Lamine Yamal e Bardghji; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

Leia Também

Escalação do Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis e Blind; Rincón, Sólis, Witsel e Pablo Moreno; Bryan Gil, Vanat e Roca. Técnico: Michel.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Instagram/Barcelona
Jogadores do Barcelona celebram gol por La Liga - Instagram/Barcelona

Transmissão Barcelona x Girona ao vivo online

Apesar da ESPN ter iniciado a exibição de alguns jogos gratuitos no YouTube, esse confronto tem transmissão pela internet no Brasil somente para assinantes do streaming Disney+.

Como assistir Barcelona x Girona ao vivo online?

  • Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming.
  • Procure por "La Liga – Barcelona x Girona" na aba de transmissões ao vivo.

Leia também

Transmissão Fluminense x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
28ª rodada

Transmissão Fluminense x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
Transmissão Japão x Brasil ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens
Vexame

Transmissão Japão x Brasil ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens

Compartilhe

Tags