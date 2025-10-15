Chances de título da Série A 2025: veja os números atualizados da 28ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 10 rodadas restantes, a reta final da principal competição de futebol do Brasil promete uma disputa entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro

Com o Brasileirão Série A 2025 na parte final, as probabilidades do campeão começam a se definir. O Palmeiras segue na liderança isolada e desponta como grande favorito ao título.

Pelo menos, de acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Veja as chances de cada time e os jogos da 28ª rodada.

Palmeiras dispara, Flamengo e Cruzeiro ainda sonham

O time comandado por Abel Ferreira aparece com 69% de chance de ser campeão, após uma sequência sólida de vitórias. O Verdão enfrenta o Reb Bull Bragantino no Allianz Parque.

Logo atrás do líder, está o Flamengo. O Mengão, que tem pela frente o clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, aparece com 25,1% de possibilidade de erguar a taça nacional.

Já o Cruzeiro, por sua vez, tem uma pequena porcentagem de 5,4%. A Raposa joga contra o maior rival Atlético-MG sem ganhar a três rodada, o que lhe deixou afastado do primeiro lugar.

A UFMG aponta pequenas oportunidades para Mirassol e Bahia (0,20%), Botafogo (0,018%) e Fluminense (0,008%). Embora matematicamente vivos, precisam de combinação improvável de resultados.

Chances de título, segundo a UFMG

1° Palmeiras - 69%



2° Flamengo - 25,1%



3° Cruzeiro - 5,4%



4° Mirassol - 0,20%



5° Bahia - 0,20%



6° Botafogo - 0,018%



7° Fluminense - 0,008%



8º ou abaixo - 0%

Jogos da 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Quarta-feira (15/10)

19h - Reb Bull Bragantino x Palmeiras

19h30 - Botafogo x Flamengo

20h - Mirassol x Internacional

20h - Sport x Ceará

21h30 - Santos x Corinthians

21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro



21h30 - Fortaleza x Vasco

Quinta-feira (16/10)

19h - São Paulo x Grêmio

21h30 - Vitória x Bahia

21h30 - Fluminense x Juventude