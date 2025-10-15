Chances de título da Série A 2025: veja os números atualizados da 28ª rodada
Com 10 rodadas restantes, a reta final da principal competição de futebol do Brasil promete uma disputa entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro
Com o Brasileirão Série A 2025 na parte final, as probabilidades do campeão começam a se definir. O Palmeiras segue na liderança isolada e desponta como grande favorito ao título.
Pelo menos, de acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Veja as chances de cada time e os jogos da 28ª rodada.
Palmeiras dispara, Flamengo e Cruzeiro ainda sonham
O time comandado por Abel Ferreira aparece com 69% de chance de ser campeão, após uma sequência sólida de vitórias. O Verdão enfrenta o Reb Bull Bragantino no Allianz Parque.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Logo atrás do líder, está o Flamengo. O Mengão, que tem pela frente o clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, aparece com 25,1% de possibilidade de erguar a taça nacional.
Já o Cruzeiro, por sua vez, tem uma pequena porcentagem de 5,4%. A Raposa joga contra o maior rival Atlético-MG sem ganhar a três rodada, o que lhe deixou afastado do primeiro lugar.
A UFMG aponta pequenas oportunidades para Mirassol e Bahia (0,20%), Botafogo (0,018%) e Fluminense (0,008%). Embora matematicamente vivos, precisam de combinação improvável de resultados.
Chances de título, segundo a UFMG
- 1° Palmeiras - 69%
- 2° Flamengo - 25,1%
- 3° Cruzeiro - 5,4%
- 4° Mirassol - 0,20%
- 5° Bahia - 0,20%
- 6° Botafogo - 0,018%
- 7° Fluminense - 0,008%
- 8º ou abaixo - 0%
Jogos da 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025
Quarta-feira (15/10)
- 19h - Reb Bull Bragantino x Palmeiras
- 19h30 - Botafogo x Flamengo
- 20h - Mirassol x Internacional
- 20h - Sport x Ceará
- 21h30 - Santos x Corinthians
- 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro
- 21h30 - Fortaleza x Vasco
Quinta-feira (16/10)
- 19h - São Paulo x Grêmio
- 21h30 - Vitória x Bahia
- 21h30 - Fluminense x Juventude