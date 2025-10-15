fechar
Brasileirao | Notícia

Chances de título da Série A 2025: veja os números atualizados da 28ª rodada

Com 10 rodadas restantes, a reta final da principal competição de futebol do Brasil promete uma disputa entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro

Por Robert Sarmento Publicado em 15/10/2025 às 14:35
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Com o Brasileirão Série A 2025 na parte final, as probabilidades do campeão começam a se definir. O Palmeiras segue na liderança isolada e desponta como grande favorito ao título.

Pelo menos, de acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Veja as chances de cada time e os jogos da 28ª rodada.

Palmeiras dispara, Flamengo e Cruzeiro ainda sonham

O time comandado por Abel Ferreira aparece com 69% de chance de ser campeão, após uma sequência sólida de vitórias. O Verdão enfrenta o Reb Bull Bragantino no Allianz Parque.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Logo atrás do líder, está o Flamengo. O Mengão, que tem pela frente o clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, aparece com 25,1% de possibilidade de erguar a taça nacional.

Já o Cruzeiro, por sua vez, tem uma pequena porcentagem de 5,4%. A Raposa joga contra o maior rival Atlético-MG sem ganhar a três rodada, o que lhe deixou afastado do primeiro lugar.

A UFMG aponta pequenas oportunidades para Mirassol e Bahia (0,20%), Botafogo (0,018%) e Fluminense (0,008%). Embora matematicamente vivos, precisam de combinação improvável de resultados.

Chances de título, segundo a UFMG

  • 1° Palmeiras - 69%
  • 2° Flamengo - 25,1%
  • 3° Cruzeiro - 5,4%
  • 4° Mirassol - 0,20%
  • 5° Bahia - 0,20%
  • 6° Botafogo - 0,018%
  • 7° Fluminense - 0,008%
  • 8º ou abaixo - 0%

Jogos da 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Quarta-feira (15/10)

  • 19h - Reb Bull Bragantino x Palmeiras
  • 19h30 - Botafogo x Flamengo
  • 20h - Mirassol x Internacional
  • 20h - Sport x Ceará
  • 21h30 - Santos x Corinthians
  • 21h30 - Atlético-MG x Cruzeiro
  • 21h30 - Fortaleza x Vasco

Quinta-feira (16/10)

  • 19h - São Paulo x Grêmio
  • 21h30 - Vitória x Bahia
  • 21h30 - Fluminense x Juventude

Staff Images/CBF
Taça do Campeonato Brasileiro da Série A - Staff Images/CBF

Leia também

Próximos jogos da Seleção Brasileira: veja o que se sabe da Data Fifa de novembro
Amistosos

Próximos jogos da Seleção Brasileira: veja o que se sabe da Data Fifa de novembro
Santos x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico pela Série A 2025
Transmissão

Santos x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico pela Série A 2025

Compartilhe

Tags