Transmissão Liverpool x Manchester United ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens
Os dois maiores campeões do futebol na Inglaterra ficam frente a frente em confronto válido pela oitava rodada da Premier League 2025/26
Duelo de gigantes entre Liverpool e Manchester United neste domingo (19/10), às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio de Anfield, pela 8ª rodada da Premier League 2025/26.
O clássico inglês coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do mundo. Os comandados de Arne Slot começaram bem a temporada, mas vêm de três derrotas seguidas.
Do outro lado, a equipe de Rúben Amorim mantém um desempenho irregular. Apesar disso, chega de vitória em sobre o Sunderland. Se vencer o rival, embala sequência positiva.
Escalação do Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Escalação do Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha; Sesko. Técnico: Rúben Amorim.
Transmissão Liverpool x Manchester United ao vivo online
Mesmo que a ESPN tenha iniciado a exibição de alguns jogos gratuitos no YouTube, esse confronto tem transmissão online no Brasil sapenas para assinantes do streaming Disney+.
Como assistir Liverpool x Manchester United ao vivo online?
- Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming.
