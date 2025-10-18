fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Corinthians x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

As duas equipes estão empatadas na pontuação (33 pontos) e ocupam o meio da classificação, mas ainda sonham em conseguir vaga na Libertadores

Por Robert Sarmento Publicado em 18/10/2025 às 16:24
Neo Química Arena, em São Paulo, lotada pelo torcida do Corinthians
Neo Química Arena, em São Paulo, lotada pelo torcida do Corinthians - José Manuel Idalgo/Corinthians

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (18/10), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Timão tenta se recuperar após a derrota para o Santos na Vila Belmiro. A equipe comandada por Dorival Júnior tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos na competição.

Já o Galo vem de empate diante do Cruzeiro. O confronto é importantes para as duas equipes se afastarem da zona de rebaixamento e ainda sonharem com vaga na Libertadores.

  • 12° Corinthians - 33 pontos
  • 14° Atlético-MG 33 pontos

Rodrigo Coca/Corinthians
Memphis Depay concentrado em jogo do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Leia Também

Escalação do Atlético-MG: Éverson; Vitor Hugo, Júnior Alonso e Román; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Dudu (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

Transmissão Corinthians x Atlético-MG ao vivo online

O confronto tem transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. O streaming, apesar de exigir assinatura para ter acesso ao conteúdo, dá a opção de 30 dias grátis para novos usuários.

  • Acesse o aplicativo ou site do Amazon pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • Faça login com sua conta, assine o plano disponível ou a opção de teste gratuita.
  • Busque pela partida "Corinthians x Atlético-MG" na aba de transmissões ao vivo.

Vídeo: resultado de Corinthians x Atlético-MG em tempo real

Os torcedores que não conseguirem assistir com imagens (só em áudio) podem acompanhar o resultado tempo real no YouTube dos clubes ou em outros canais sem precisar registrar seus dados.

Leia também

Transmissão Barcelona x Girona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela 9ª rodada de La Liga 2025/26
Futebol Internacional

Transmissão Barcelona x Girona ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela 9ª rodada de La Liga 2025/26
Transmissão Fluminense x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
28ª rodada

Transmissão Fluminense x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Compartilhe

Tags