Transmissão Corinthians x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
As duas equipes estão empatadas na pontuação (33 pontos) e ocupam o meio da classificação, mas ainda sonham em conseguir vaga na Libertadores
Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (18/10), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Timão tenta se recuperar após a derrota para o Santos na Vila Belmiro. A equipe comandada por Dorival Júnior tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos na competição.
Já o Galo vem de empate diante do Cruzeiro. O confronto é importantes para as duas equipes se afastarem da zona de rebaixamento e ainda sonharem com vaga na Libertadores.
- 12° Corinthians - 33 pontos
- 14° Atlético-MG 33 pontos
Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Escalação do Atlético-MG: Éverson; Vitor Hugo, Júnior Alonso e Román; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Dudu (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.
O confronto tem transmissão exclusiva da Amazon Prime Video. O streaming, apesar de exigir assinatura para ter acesso ao conteúdo, dá a opção de 30 dias grátis para novos usuários.
- Acesse o aplicativo ou site do Amazon pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta, assine o plano disponível ou a opção de teste gratuita.
- Busque pela partida "Corinthians x Atlético-MG" na aba de transmissões ao vivo.
Vídeo: resultado de Corinthians x Atlético-MG em tempo real
Os torcedores que não conseguirem assistir com imagens (só em áudio) podem acompanhar o resultado tempo real no YouTube dos clubes ou em outros canais sem precisar registrar seus dados.