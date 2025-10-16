Transmissão Fluminense x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor sonha com vaga direta na fase de grupos da Libertadores e querem diminuir a vantagem para o G4, enquanto o Verdão tenta sair do Z4

Fluminense e Juventude fazem nesta quinta-feira (16/10), um dos jogos que encerrar a 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

O Fluzão busca se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada. Com 38 pontos, o Tricolor precisa vencer para seguir na briga por vaga na Libertadores.

O Verdão, por sua vez, vive momento complicado. O time gaúcho foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque e ocupa a penúltima posição, com 23 pontos, somando seis partidas sem vitória.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

Escalação do Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Ênio e Taliari (Gilberto). Técnico: Thiago Carpini.

Germán Cano, atacante do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Transmissão Fluminense x Juventude ao vivo online

A partida tem transmissão com exclusividade da Amazon Prime Video. O streaming exige assinatura para ter acesso ao conteúdo, mas tem a opção de 30 dias grátis para novos usuários.

Acesse o aplicativo ou site do Amazon pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.

Faça login com sua conta, assine o plano disponível ou a opção de teste gratuita.

Busque pela partida "Corinthians x Atlético-MG" na aba de transmissões ao vivo.

Vídeo: resultado de Fluminense x Juventude em tempo real

Quem não conseguir assistir com imagens pode acessar em áudio) o resultado tempo real no YouTube dos clubes ou em outros canais sem precisar registrar seus dados. Veja o vídeo abaixo!