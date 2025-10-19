Sport: Entrevista Yuri Romão completa; Confira tudo o que falou o presidente rubro-negro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mandatário rubro-negro concedeu entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, durante o programa Escrete Clube

Em entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, no programa Escrete Clube, o presidente do Sport, Yuri Romão, abriu o jogo sobre o momento do time na temporada.

Durante mais de uma hora, ele abordou temas que vão desde a montagem do elenco e os erros cometidos em 2025, a relação com a torcida, a pressão do cargo, a polêmica envolvendo o jogo contra o Flamengo e os planos para 2026. O dirigente reconheceu equívocos, explicou decisões polêmicas e fez uma autocrítica sobre o planejamento da temporada.

Confira abaixo as principais aspas da entrevista, que está completa no Youtube da Rádio Jornal.

Momento pessoal e pressão do cargo

“É importante que o grande público tenha noção do que é ser dirigente de um clube de futebol, de um clube da magnitude do Sport. É um clube gigante, uma torcida exigente e grande. Isso tem reflexo na vida pessoal e familiar.”

“Quando se passa por uma turbulência como nós estamos passando, isso tem impacto direto na família e na saúde emocional. Tenho tentado me cuidar mais, fazer dieta, manter a saúde em dia, porque os desafios são diários.”

“Um torcedor me disse: ‘Presidente, o Sport ganhando já é turbulento, imagine nessa fase’. É a mais pura verdade.”

Eleição 2024 e continuidade na presidência

“Eu não queria ser o candidato. Queria fazer a transição e voltar à minha vida profissional. Mas o grupo entendeu que não havia tempo hábil para construir outro nome e acabou ficando o meu. Não foi consenso, houve ruptura, mas seguimos firmes.”

“Sempre estive à disposição do Sport, desde 2009, com Silvio Guimarães. Já fui vice de esportes amadores, depois olímpicos, e participei de várias gestões. Hoje, 80% ou 90% do meu tempo é dedicado ao clube.”

Relação com Gustavo Dubeux

“Houve um afastamento momentâneo, por causa da indicação de nomes para a eleição. Mas sentamos, conversamos, cada um se colocou no lugar do outro. Eu precisava conduzir o processo. Hoje está tudo bem. Gustavo é uma pessoa extremamente presente na vida do Sport.”

Montagem do elenco e autocrítica

“A nossa ideia naquele momento era de montar um elenco competitivo, que se mantivesse na Série A.”

“Tomamos um susto. O mercado estava extremamente inflacionado.”

“Acho que o primeiro erro foi traçar um perfil de atleta e definir a estratégia — empréstimo oneroso ou compra — sem a análise que deveríamos ter feito.”

“Para fazer um investimento de compra de direitos econômicos, você precisa ter muito mais análise para não incorrer nos erros que nós cometemos.”

“A estratégia não estava errada. O erro foi a forma. A gente não analisou os atletas como deveríamos.”

“Faltou conversar mais internamente e com dirigentes de fora.”

“Se tivesse que fazer novamente, eu faria tudo diferente, como fizemos na segunda janela.”

Processo de decisão e valores gastos com elenco

“O regime é presidencialista. A responsabilidade era 100% minha.”

“O valor começou com 15 milhões. Quando vimos que com 15 não se faria nada, foi para 20, 25, e aí fizemos uma operação maior. Esse número subiu mais.”

“Foi 100% clube.”

Comparações com outros clubes

“Se você fizer uma análise pura e simples, principalmente do Mirassol, eles acertaram quase tudo. Eles foram para uma estratégia exatamente o contrário da nossa.”

Profissionalização e mudanças internas

“Comparar o que está sendo feito no segundo semestre com o primeiro tem uma diferença grande.”

“Profissionalizar não é entregar a carteira azul. É padronizar processos desde o sub-13, integrar fisioterapia, médico e preparação física.”

“Estamos mudando uma cultura.”

Empolgação pós-acesso

“Houve, sim, uma empolgação de nossa parte.”

“No meio do ano, a gente disse: ‘Deu merda. Vamos consertar’. E fizemos os ajustes.”

Finanças e fluxo de caixa

“Optamos pela Liga Forte União, com cinco emissoras. Recebemos em janeiro, junho/julho e dezembro. Sabíamos que teríamos dificuldades no segundo semestre.”

“Com a campanha ruim, tivemos supressão grande de receita: bilheteria, sócio, patrocínio e licenciamento. Eu começo com algo em torno de 20 milhões.”

“Saídas precoces: Copa do Brasil, cerca de 6,5 milhões, e Copa do Nordeste, cerca de 3,5.”

“O futebol custa 6,5 milhões por mês; administrativo, mais 1,5. Oito milhões por mês.”

“Nenhum contrato foi feito além da minha gestão. Eu nunca faço isso.”

Polêmica do jogo com o Flamengo

“Eu não tive contato praticamente nenhum com as pessoas. Já tinham me procurado para vender pacotes de jogos fora do Recife e eu recusei.”

“No caso do Flamengo, surgiu uma proposta firme de 3 milhões livres, na Arena.”

“Nos últimos jogos com o Flamengo na Arena, o Sport não recebeu nada. Contra o Corinthians, ficamos com 1,1 ou 1,2 milhão líquidos.”

“Erramos na comunicação, sim. Não sabíamos a data do jogo. A confirmação veio agora.”

“Não houve conversa com o Flamengo.”

“Resguardamos 10 mil ingressos para check-in dos sócios.”

“A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho de Corinthians, Santos e Flamengo. Qualquer dirigente pode sair algemado se acontecer uma desgraça. É uma questão estrutural.”

Zé Lucas e o mercado

“Não chegou nada concreto. Há sondagens. Minha impressão é que os europeus estão observando a Série A e o Mundial Sub-17. Quanto mais tempo ele ficar, melhor para o Sport.”

Relação com a torcida

“Até o início de 2025, a relação não foi boa. Melhorou no segundo semestre. A comunicação está mais efetiva, mas precisa evoluir.”

“O torcedor do Sport é muito presente e muito exigente.”

“Aproximar passa por ganhar, ouvir e interagir.”

Vida pessoal e ataques

“A experiência de ser dirigente é única. A pressão é muito grande.”

“Não se pode atacar a família. Isso afasta pessoas boas do clube.”

“O dirigente Yuri Romão sabe dos riscos. Ele sabe que na hora ruim vai ser xingado. Mas atacar família e honra não é bom para o futebol.”

Futuro e 2026

“Se acontecer o rebaixamento, vamos montar um time com perfil de Série B, competitivo, para voltar em 2026.”

“Quando eu deixar a presidência, minha relação com o Sport será de muito amor. Não volto a ocupar cargos. Quero cumprir o mandato até 2026 e depois ajudar como torcedor.”