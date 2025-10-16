Romarinho admite atraso salarial no Sport: "Esperamos que não nos afete nos próximos jogos"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em coletiva de imprensa, atacante confirma situação incômoda, mas afirma que diretoria rubro-negra conversou com os atletas e que "está tudo certo"

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16), o atacante Romarinho admitiu o problema de atraso salarial enfrentado pelo Sport.

O clube rubro-negro ainda não quitou os salários do mês de setembro. Perguntado se a diretoria sinalizou uma data para o pagamento, o jogador afirmou que "está tudo certo" e que o assunto foi discutido internamente.

"A diretoria já conversou com a gente internamente, e isso cabe à direção falar. A gente já está com muito problema dentro de campo, e não cabe a mim falar para vocês o dia, o mês, ou os meses em que vão pagar, mas já está tudo certo", disse o atacante.

No entanto, Romarinho admitiu uma preocupação de que a situação atrapalhe a atuação do time na reta final do Campeonato Brasileiro.

"E esperamos que isso aí não nos afete nos próximos jogos", concluiu Romarinho.



O Sport segue na lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados. Na partida anterior, válida pela 27ª rodada da competição, o Leão da Ilha ficou no empate diante do Ceará, na Ilha do Retiro, pelo placar de 1 a 1.

Diretor do Sport nega atraso salarial

Na última terça-feira (14), Enrico Ambrogini, diretor geral de futebol do Sport, negou que o clube tenha atrasado o salário dos jogadores. O dirigente alega "um problema de fluxo de caixa" para justificar o não-pagamento.

"Já era algo sabido, né? No final do ano, a gente tem descasamento de fluxo de caixa. Assim, não quer dizer que não tenhamos dinheiro. Só precisa ter dinheiro nas datas corretas. Isso é um descasamento de fluxo", afirmou Ambrogini.