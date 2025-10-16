Chances rebaixamento Série A 2025: Sport cai na próxima rodada? Veja os números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira a tabela do Leão até a última rodada, distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e porcentagem de queda para Série B

O Sport vive um cenário praticamente irreversível contra o rebaixamento na Série A 2025 e o empate em 1 a 1 diante do Ceará, na Ilha do Retiro, só aumentou o drama rubro-negro.

Isso porque, depois dos resultados da 28ª rodada, a diferença para o primeire time fora da zona de rebaixamento subiu para 14 pontos, com a vitória do Santos sobre o Corinthians.

Mesmo tendo o duelo adiado frente ao Flamengo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica 99,22% de chance de cair para a Série B.

Sport pode ser rebaixado na próxima rodada?

A equipe comandada por Daniel Paulista enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, no domingo (19 de outubro de 2025), pela 29ª rodada, às 18h30 (horário de Brasília), mas ainda não é rebaixado.

O Leão está na lanterna, tendo 17 pontos. Portanto, para escapar da queda precisaria de uma campanha quase perfeita, além de torcer também por tropeços de Fortaleza, Juventude e Vitória.

Como restam 11 jogos em disputa, ainda pode somar 33 pontos. No entanto, um número improvável de atingir para um time que só venceu duas vezes no torneio. O ponto de corte é de 46.

16° Santos - 31 pontos (13,9%)

17° Vitória - 25 pontos (81,5%)



18° Fortaleza - 24 pontos (84,5%)

19° Juventude - 23 pontos (86,8%)



20° Sport - 17 pontos (99,22%)

Elenco do Sport aplaude apoio dos torcedores - Paulo Paiva/Sport

Próximos jogos do Sport na Série A 2025

O clube pernambucano tem três duelos diretos até o fim da competição: recebe Juventude e Vitória, nos dias 05 e 22 de novembro, respectivamente, e encara o Santos, na Vila Belmiro, dia 29.