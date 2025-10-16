Chances rebaixamento Série A 2025: Sport cai na próxima rodada? Veja os números
Confira a tabela do Leão até a última rodada, distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e porcentagem de queda para Série B
O Sport vive um cenário praticamente irreversível contra o rebaixamento na Série A 2025 e o empate em 1 a 1 diante do Ceará, na Ilha do Retiro, só aumentou o drama rubro-negro.
Isso porque, depois dos resultados da 28ª rodada, a diferença para o primeire time fora da zona de rebaixamento subiu para 14 pontos, com a vitória do Santos sobre o Corinthians.
Mesmo tendo o duelo adiado frente ao Flamengo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica 99,22% de chance de cair para a Série B.
Sport pode ser rebaixado na próxima rodada?
A equipe comandada por Daniel Paulista enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, no domingo (19 de outubro de 2025), pela 29ª rodada, às 18h30 (horário de Brasília), mas ainda não é rebaixado.
O Leão está na lanterna, tendo 17 pontos. Portanto, para escapar da queda precisaria de uma campanha quase perfeita, além de torcer também por tropeços de Fortaleza, Juventude e Vitória.
Como restam 11 jogos em disputa, ainda pode somar 33 pontos. No entanto, um número improvável de atingir para um time que só venceu duas vezes no torneio. O ponto de corte é de 46.
- 16° Santos - 31 pontos (13,9%)
- 17° Vitória - 25 pontos (81,5%)
- 18° Fortaleza - 24 pontos (84,5%)
- 19° Juventude - 23 pontos (86,8%)
- 20° Sport - 17 pontos (99,22%)
Próximos jogos do Sport na Série A 2025
O clube pernambucano tem três duelos diretos até o fim da competição: recebe Juventude e Vitória, nos dias 05 e 22 de novembro, respectivamente, e encara o Santos, na Vila Belmiro, dia 29.
- 25/10 - 18h30 - Sport x Mirassol
- 01/11 - 21h - Flamengo x Sport
- 05/11 - 19h - Sport x Juventude
- 08/11 - 16h - Sportx Atlético-MG
- 13/11 - 20h30 - Sport x Flamengo
- 19/11 - A confirmar - Botafogo x Sport
- 22/11 - A confirmar - Sport x Vitória
- 29/11 - A confirmar - Santos x Sport
- 03/12 - A confirmar - Bahia x Sport
- 07/12 - A confirmar - Sport x Grêmio