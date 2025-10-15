Sport arranca empate com Ceará, mas continua afundado na lanterna da Série A
Pedro Raul abriu o placar para o Vozão, aos 37 minutos do 2º tempo, enquanto Igor Cariús, aos 41, igualou o marcado a favor do Leão
O Sport arrancou um empate por 1x1 com o Ceará, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Pedro Raul abriu o placar para o Vozão, aos 37 minutos do 2º tempo. Só que o Leão não se entregou e igualou o marcador aos 41. Com passe de Lucas Lima, Igor Cariús balançou a rede.
Apesar do empate, o Sport continua afundado na lanterna do Brasileirão, agora, com 17 pontos. Em relação ao lado de fora da zona de rebaixamento, o clube pernambucano possui 14 pontos - o Santos é o 16º colocado com 31 pontos.
O detalhe é que os quatro clubes do Z-4 já começam a ficar isolados. O Vitória, que ocupa a 17ª posição, possui 25 pontos. Logo atrás, vem Fortaleza (18º) e Juventude (19º) com 24 e 23, respectivamente.
Adversário desta quarta do Sport, o Ceará segue na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Agora, ocupa a 11º colocação com 35 pontos.
Próximo jogo do Sport
O próximo jogo do Sport acontece no domingo (19). O Leão enfrenta o Ceará, às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois, volta para o Recife, onde enfrenta Mirassol e Flamengo em casa.
Baixa produtividade
Na primeira etapa da partida entre Sport e Ceará, o futebol apresentado foi de pouca intensidade e emoção. O Sport teve problemas na construção das jogadas e cometeu muitos erros de passe.
Por outro lado, o Ceará mostrou-se ligeiramente melhor e com maior iniciativa no ataque durante a maior parte do tempo, mas não conseguiu converter essa superioridade em oportunidades claras de gol.
O lance de maior perigo veio aos 17 minutos, quando Galeano forçou o goleiro Gabriel a realizar uma boa defesa.
O Sport conseguiu primeiro chute a gol apenas aos 25 minutos, em uma finalização à longa distância de Pedro Augusto. O restante do tempo se arrastou em um jogo travado e com pouca intensidade de ambas as equipes.
Os gols
O segundo tempo foi melhor que o primeiro em termos de produtividade. Com Sport e Ceará demonstrando mais vontade de atacar, o confronto ganhou ritmo, tornando-se mais movimentado e franco.
Aos 22, surgiu a primeira grande oportunidade, quando Derik desperdiçou uma chance inacreditável a poucos metros da meta. Três minutos depois, Bruno fez uma defesa espetacular, impedindo o gol em cabeceio de Luan Cândido. O Ceará reagiu no lance seguinte, em jogada de Vina.
Porém, apenas aos 37, surgiu o primeiro gol. Em belo contra-ataque, o Ceará chegou ao gol com Pedro Raul, que cabeceou com precisão, pegando o goleiro Gabriel no contrapé.
Apesar disso, o Sport não desistiu e conseguiu chegar logo ao empate. A igualdade veio pouco depois, aos 41, com Igor Cariús, que também marcou de cabeça após grande cruzamento de Lucas Lima.
Nos últimos minutos, o Leão partiu para o tudo ou nada e quase conseguiu a virada. A principal oportunidade foi desperdiçada pelo atacante Pablo. Placar final: Sport 1x1 Ceará.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulgou as notas do jogo do Sport. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho.
- Gabriel: 7
- Aderlan: 4
- Rafael Thyere: 5
- João Silva: 4
- Luan Cândido: 4
- Pedro Augusto: 5
- Zé Lucas: 5
- Lucas Lima: 7
- Matheusinho: 6
- Derik Lacerda: 6
- Romarinho: 6
- Daniel Paulista: 7
Ficha do jogo - Sport 1x1 Ceará
Sport
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho (Barletta), Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Técnico: Léo Condé.
Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). Gols: Pedro Raul (37'/2T) e Igor Cariús (41'/2T). Cartões amarelos: Derik Lacerda, Aderlan e Rafael Thyere (Sport); Lucas Mugni (Ceará). Público: 14.494 torcedores. Renda: R$ 321.215,00.