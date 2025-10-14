Diretor do Sport nega "atraso" de salários, mas confirma não pagamento do elenco por "fluxo de caixa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enrico Ambrogini concedeu uma entrevista coletiva para esclarecer o assunto e relacionou o surgimento do tema à má fase da equipe no Brasileirão

O diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, negou que o time profissional de futebol esteja com os salários atrasados. Em entrevista coletiva, explicou que o que está acontecendo é um problema de "fluxo de caixa" e negou que isso se trata de um "atraso".

"Já era algo sabido, né? No final do ano, a gente tem descasamento de fluxo de caixa. Assim, não quer dizer que não tenhamos dinheiro. Só precisa ter dinheiro nas datas corretas. Isso é um descasamento de fluxo", afirmou Ambrogini.

De acordo com o diretor, o Sport tem um acordo para efetuar o pagamento dos vencimentos até o 10º dia útil do mês, prazo que se encerrou nesta terça-feira (14). E, assim, a partir desta quarta-feira (15), começou o atraso salarial.

Ainda segundo Enrico, com exceção dos atletas e da comissão técnica, os demais funcionários do clube estão com os salários em dia.

Em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos jogadores, Ambrogini informou que o prazo de pagamento alinhado é até o dia 20. Ele lembrou que, pelas Leis do Trabalho, o limite legal para o salário é o quinto dia útil, enquanto o FGTS deve ser pago até o dia 20.

"Não são coisas que a gente se orgulha. A gente gostaria de pagar sempre no primeiro dia tudo. Então, funcionários, toda parte do departamento de futebol está paga. Está tudo em dia, antes da data. E a gente sofre esse fluxo de caixa que não é novidade", comentou.

"O que a gente tentou fazer aqui é tentar pegar esse dinheiro, puxar para frente quanto antes, para que a gente consiga já quitar todos os salários, todas as imagens", acrescentou.

Consequências da má fase do Sport

O diretor, por fim, associou o surgimento dessas notícias financeiras à má fase esportiva do time, afirmando que "quando os resultados não estão vindo, começa a "pipocar um milhão de coisas".

O dirigente citou as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, além da campanha no Brasileirão, como fatores que contribuíram para perdas e agravaram o momento financeiro.