Sport está em atraso com FGTS? Reportagem do Escrete Ouro apura e traz todos os detalhes

Direção explicou nessa terça-feira atraso específico e promete regularizar a folha nesta semana, condicionando a receitas recebidas da Liga

O Sport está com FGTS atrasado ou não? Essa é a pergunta que muitos rubro-negros estão se fazendo nas redes sociais. O assunto foi abordado pelo diretor geral do Sport, Enrico Abrongini, que pontuou que não haveria atrasos uma vez que o depósito é feito até o dia 20 do mês subsequente (no caso 20 de outubro para setembro, por exemplo).

Contudo, após checar de documentos, ouvir especialistas, funcionários e procurar o próprio clube, a apuração do repórter Antônio Gabriel (Escrete de Ouro/Rádio Jornal) indica que o Sport está em atraso no recolhimento do FGTS referente a agosto (vencido em 20 de setembro).

Fontes ligadas à gestão também reconhecem o atraso e afirmam que a regularização ocorrerá com o pagamento dos salários desta semana, condicionado à entrada de receitas da Liga Forte União.

O que foi verificado

No portal “Consulta de Regularidade do Empregador”, da Caixa, o último comprovante emitido para o CNPJ do clube aparece em fevereiro/2025.

Isso, porém, não se comprova atraso. Conforme explicou a Antônio Gabriel o advogado trabalhista Ricardo Varjal (presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-PE), “esse documento não é a certidão de regularidade, são as emissões das certidões de regularidade… não quer dizer que está pago somente até aquele mês”.

A conferência definitiva é feita no aplicativo da Caixa e no extrato analítico do FGTS de cada trabalhador.

O que diz a lei

Desde 2022, o recolhimento do FGTS vence no dia 20 do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, agosto vence 20/09.

O que dizem funcionários e a direção

Funcionários ouvidos anonimamente por Antônio Gabriel confirmaram que houve recolhimentos após fevereiro, mas o FGTS de agosto ainda não foi pago — logo, há atraso neste item.

Pessoas ligadas à gestão Yuri Romão afirmaram que o pagamento de agosto será feito com a folha salarial, “nesta semana”, após o recebimento de cota da Liga.

O que disse Enrico Ambrogini (diretor-geral de futebol)

Em coletiva na Ilha do Retiro (terça-feira, 14), Ambrogini explicou o contexto financeiro e negou, naquele momento, atraso antes do dia 20:

“…quem fala de FGTS, nem sabe que o mês pro FGTS, ele vence no dia 20. A gente não tá nem no dia 20, ele já tá falando que tá atrasado.”

Ele também detalhou o calendário interno de pagamentos e o descasamento de fluxo:

“…costumeiramente se paga em 10 dias úteis o CLT e depois se paga em 20 dias a imagem…”

“…tem descasamento de fluxo. Não quer dizer que não tenha dinheiro, só precisa ter dinheiro nas datas corretas.”

Polêmica de Sport x Flamengo

Na mesma coletiva, Ambrogini defendeu a decisão de levar Sport x Flamengo para a Arena de Pernambuco dentro de uma operação financeira atípica, dizendo tratar-se da “maior renda de uma bilheteria que o Estado vai fazer”, usada para equalizar caixa no fim de temporada.

O Leão recebeu R$ 3 milhões pelo jogo, mas no mesmo dia há um evento imobiliário na Arena, o que pode demandar mudança de data.