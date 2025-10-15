99: usuários relatam que aplicativo de transporte está fora do ar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Falha de funcionamento atinge o serviço na manhã desta quarta-feira (15); há queixas de instabilidade também no aplicativo da Uber

Clique aqui e escute a matéria

Os aplicativos de entregas e transporte de passageiros mais utilizados no Brasil, Uber e especialmente o 99, sofrem instabilidade na manhã desta quarta-feira (15), conforme relatam usuários. A causa do problema ainda não foi identificada.

Falha em diversos pontos

O Downdetector, site que recebe queixas de usuários de serviços online, registrou um aumento de aproximadamente 5.000% de reclamações sobre os serviços da 99. Já a Uber recebeu bem menos notificações, com um pico máximo de 75 às 8h53.

Os relatos de instabilidade foram mapeados pelo Downdetector, constatando falhas em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza e Recife.

Queixas sobre a queda do aplicativo 99 são registradas em diferentes pontos do Brasil - Reprodução/Downdetector

O que aconteceu com a 99?

Até a publicação dessa matéria, não houve pronunciamento público da 99 sobre a instabilidade, que atingiu especialmente o aplicativo amarelinho. Quando acessado, o aplicativo não carrega as opções de destino e exibe a mensagem "A solicitação expirou. Tente novamente".

Já a plataforma da Uber aparenta um bom funcionamento, posicionando-se como alternativa diante da ausência da concorrente.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

