99: usuários relatam que aplicativo de transporte está fora do ar
Falha de funcionamento atinge o serviço na manhã desta quarta-feira (15); há queixas de instabilidade também no aplicativo da Uber
Os aplicativos de entregas e transporte de passageiros mais utilizados no Brasil, Uber e especialmente o 99, sofrem instabilidade na manhã desta quarta-feira (15), conforme relatam usuários. A causa do problema ainda não foi identificada.
Falha em diversos pontos
O Downdetector, site que recebe queixas de usuários de serviços online, registrou um aumento de aproximadamente 5.000% de reclamações sobre os serviços da 99. Já a Uber recebeu bem menos notificações, com um pico máximo de 75 às 8h53.
Os relatos de instabilidade foram mapeados pelo Downdetector, constatando falhas em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza e Recife.
O que aconteceu com a 99?
Até a publicação dessa matéria, não houve pronunciamento público da 99 sobre a instabilidade, que atingiu especialmente o aplicativo amarelinho. Quando acessado, o aplicativo não carrega as opções de destino e exibe a mensagem "A solicitação expirou. Tente novamente".
Já a plataforma da Uber aparenta um bom funcionamento, posicionando-se como alternativa diante da ausência da concorrente.