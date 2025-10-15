fechar
Tecnologia | Notícia

99: usuários relatam que aplicativo de transporte está fora do ar

Falha de funcionamento atinge o serviço na manhã desta quarta-feira (15); há queixas de instabilidade também no aplicativo da Uber

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 15/10/2025 às 9:56
99
99 - DIVULGAÇÃO

Os aplicativos de entregas e transporte de passageiros mais utilizados no Brasil, Uber e especialmente o 99, sofrem instabilidade na manhã desta quarta-feira (15), conforme relatam usuários. A causa do problema ainda não foi identificada.

Falha em diversos pontos

O Downdetector, site que recebe queixas de usuários de serviços online, registrou um aumento de aproximadamente 5.000% de reclamações sobre os serviços da 99. Já a Uber recebeu bem menos notificações, com um pico máximo de 75 às 8h53.

Os relatos de instabilidade foram mapeados pelo Downdetector, constatando falhas em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza e Recife.

Reprodução/Downdetector
Queixas sobre a queda do aplicativo 99 são registradas em diferentes pontos do Brasil - Reprodução/Downdetector

Leia Também

O que aconteceu com a 99?

Até a publicação dessa matéria, não houve pronunciamento público da 99 sobre a instabilidade, que atingiu especialmente o aplicativo amarelinho. Quando acessado, o aplicativo não carrega as opções de destino e exibe a mensagem "A solicitação expirou. Tente novamente".

Já a plataforma da Uber aparenta um bom funcionamento, posicionando-se como alternativa diante da ausência da concorrente.

