Sport | Notícia

Qual a multa de Zé Lucas? Veja valor que o Sport pode lucrar com venda do volante convocado para a Copa do Mundo Sub-17

Volante de 17 anos foi chamado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria; competição pode ser vitrine para joia do Leão

Por Victor Peixoto Publicado em 15/10/2025 às 12:25
Zé Lucas tem apenas 16 anos e é um dos destaques do Leão neste início de temporada
Zé Lucas tem apenas 16 anos e é um dos destaques do Leão neste início de temporada - (Foto: Paulo Paiva/SCR)

O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado mais uma vez para Seleção Brasileira Sub-17, desta vez, a mais importante das convocações até aqui, a para Copa do Mundo da categoria, que acontecerá entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar.

Uma das poucas coisas positivas no atual elenco do Sport desde o começo da temporada, Zé Lucas vem despertando interesse de vários clubes do futebol brasileiro e, sobretudo, mundial.

Observado por representantes do Grupo City, em fevereiro, e do Real Madrid, no Sul-americano Sub-17 em abril, o volante de 17 anos foi alvo de procura do Barcelona e do Betis, informação dada pelo jornal espanhol Marca

Entre os clubes brasileiros, o único clube que teve um interesse mais forte especulado, foi o Flamengo, mas não houve mais atualizações desde o início do rumor.

Mas, e de fato, quanto custa para tirar Zé Lucas da Ilha do Retiro?

Multa de Zé Lucas é diferente para times brasileiros e estrangeiros

Para times brasileiros, a multa de Zé Lucas é de R$ 100 milhões, a qual foi dobrada na renovação de contrato feita em abril.

Já para os clubes estrangeiros o valor é de 50 milhões de euros (R$ 316,4 milhões na cotação atual).

No entanto, esses valores dizem respeito à multa rescisória, ou seja, o valor que é preciso para rescindir o contrato do jogador independente de anuência por parte do Sport.

De acordo com apuração do Blog do Torcedor, o valor mínimo com o que o clube trabalha gira entre os 12,5 e os 15 milhões de euros (entre R$ 79,1R$ 94,9 milhões), embora essa diferença de 2,5 milhões de euros possa se tratar de bônus por metas atingidas.

Zé Lucas poderá desfalcar o Sport por até 8 jogos na reta final do Brasileirão

Se liberado, Zé Lucas, desfalcará o Sport por até oito rodadas, incluindo o jogo atrasado contra o Flamengo, isso considerando uma possível classificação à Final da competição.

No mínimo, no entanto, o atleta rubro-negro será desfalque para Daniel Paulista em quatro partidas.

Veja a lista:

  • Sport x Mirassol - 25 de outubro (30ª rodada)
  • Flamengo x Sport - 1º de novembro (31ª rodada)
  • Sport x Juventude - 5 de novembro (32ª rodada)
  • Sport x Atlético-MG - 8 de novembro (33ª rodada)
  • Sport x Flamengo - 13 de novembro (Jogo atrasado da 12ª rodada)
  • Botafogo x Sport - 19 de novembro (34ª rodada)
  • Sport x Vitória - 23 de novembro (35ª rodada)
  • Santos x Sport - 30 de novembro (36ª rodada)

Lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17

Goleiros

  • João Pedro - Santos

  • Arthur Nascimento - Bahia

  • Lucas Andrade - Vasco da Gama

Defensores

  • Angelo Henrique - São Paulo

  • Arthur Ryan - Fluminense

  • Derick Araújo - Palmeiras

  • Luis Eduardo - Grêmio

  • Luccas Ramon - Palmeiras

  • Vitor Hugo - Cruzeiro

  • Vitor Fernandes - Atlético-MG

Meias

  • Zé Lucas - Sport

  • Luis Felipe - Palmeiras

  • Felipe Morais - Cruzeiro

  • Tiago Augusto - Grêmio

  • Vinicius Rocha - Santos

Atacantes

  • Ruan Pablo - Bahia

  • Pietro Tavares - Cruzeiro

  • Dell - Bahia

  • Andrey Fernades - Vasco da Gama

  • Kayke Santos - Athletico

  • Gabriel Mec - Grêmio

