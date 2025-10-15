Qual a multa de Zé Lucas? Veja valor que o Sport pode lucrar com venda do volante convocado para a Copa do Mundo Sub-17
Volante de 17 anos foi chamado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria; competição pode ser vitrine para joia do Leão
O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado mais uma vez para Seleção Brasileira Sub-17, desta vez, a mais importante das convocações até aqui, a para Copa do Mundo da categoria, que acontecerá entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar.
Uma das poucas coisas positivas no atual elenco do Sport desde o começo da temporada, Zé Lucas vem despertando interesse de vários clubes do futebol brasileiro e, sobretudo, mundial.
Observado por representantes do Grupo City, em fevereiro, e do Real Madrid, no Sul-americano Sub-17 em abril, o volante de 17 anos foi alvo de procura do Barcelona e do Betis, informação dada pelo jornal espanhol Marca.
Entre os clubes brasileiros, o único clube que teve um interesse mais forte especulado, foi o Flamengo, mas não houve mais atualizações desde o início do rumor.
Mas, e de fato, quanto custa para tirar Zé Lucas da Ilha do Retiro?
Multa de Zé Lucas é diferente para times brasileiros e estrangeiros
Para times brasileiros, a multa de Zé Lucas é de R$ 100 milhões, a qual foi dobrada na renovação de contrato feita em abril.
Já para os clubes estrangeiros o valor é de 50 milhões de euros (R$ 316,4 milhões na cotação atual).
No entanto, esses valores dizem respeito à multa rescisória, ou seja, o valor que é preciso para rescindir o contrato do jogador independente de anuência por parte do Sport.
De acordo com apuração do Blog do Torcedor, o valor mínimo com o que o clube trabalha gira entre os 12,5 e os 15 milhões de euros (entre R$ 79,1 a R$ 94,9 milhões), embora essa diferença de 2,5 milhões de euros possa se tratar de bônus por metas atingidas.
Zé Lucas poderá desfalcar o Sport por até 8 jogos na reta final do Brasileirão
Se liberado, Zé Lucas, desfalcará o Sport por até oito rodadas, incluindo o jogo atrasado contra o Flamengo, isso considerando uma possível classificação à Final da competição.
No mínimo, no entanto, o atleta rubro-negro será desfalque para Daniel Paulista em quatro partidas.
Veja a lista:
- Sport x Mirassol - 25 de outubro (30ª rodada)
- Flamengo x Sport - 1º de novembro (31ª rodada)
- Sport x Juventude - 5 de novembro (32ª rodada)
- Sport x Atlético-MG - 8 de novembro (33ª rodada)
- Sport x Flamengo - 13 de novembro (Jogo atrasado da 12ª rodada)
- Botafogo x Sport - 19 de novembro (34ª rodada)
- Sport x Vitória - 23 de novembro (35ª rodada)
- Santos x Sport - 30 de novembro (36ª rodada)
Lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17
Goleiros
-
João Pedro - Santos
-
Arthur Nascimento - Bahia
-
Lucas Andrade - Vasco da Gama
Defensores
-
Angelo Henrique - São Paulo
-
Arthur Ryan - Fluminense
-
Derick Araújo - Palmeiras
-
Luis Eduardo - Grêmio
-
Luccas Ramon - Palmeiras
-
Vitor Hugo - Cruzeiro
-
Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meias
-
Zé Lucas - Sport
-
Luis Felipe - Palmeiras
-
Felipe Morais - Cruzeiro
-
Tiago Augusto - Grêmio
-
Vinicius Rocha - Santos
Atacantes
-
Ruan Pablo - Bahia
-
Pietro Tavares - Cruzeiro
-
Dell - Bahia
-
Andrey Fernades - Vasco da Gama
-
Kayke Santos - Athletico
-
Gabriel Mec - Grêmio