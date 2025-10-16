Daniel Paulista aponta erros, valoriza reação e projeta jogo contra o Inter após empate do Sport com o Ceará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico destacou evolução do time no segundo tempo e lamentou chances desperdiçadas no empate em 1x1 na Ilha do Retiro, nessa quarta-feira (15)

Após o empate por 1x1 entre Sport e Ceará, na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada da Série A, o técnico Daniel Paulista concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho da equipe na Ilha do Retiro. O treinador também comentou o momento vivido pelo clube fora de campo e ressaltou que o foco do elenco permanece dentro das quatro linhas.

“Com relação a isso, acho que a diretoria já se posicionou. A diretoria tem corrido atrás para solucionar o quanto antes e é isso”, afirmou.

Sobre o jogo, Daniel destacou a dificuldade enfrentada diante de um adversário competitivo. “Acho que foi uma partida difícil, como nós esperávamos. O Ceará não é à toa que está na colocação em que se encontra. No primeiro tempo nós não conseguimos vencer a primeira marcação deles, principalmente na nossa organização ofensiva. O jogo foi muito amarrado”, disse.

O técnico reconheceu que o time só conseguiu evoluir na etapa final. “A ideia sempre foi manter o Sport como tem sido dentro de casa, um time agressivo, marcando alto, mas isso não se traduziu dentro de campo. As trocas foram no sentido de tentar melhorar o passe, fazer a bola chegar com mais qualidade na frente. Quando isso aconteceu, o time cresceu dentro da partida”, explicou.

O treinador, porém, lamentou a falta de eficiência ofensiva em momentos decisivos. “No segundo tempo criamos um volume ofensivo muito grande, com inúmeras oportunidades, mas faltou um pouco mais de tranquilidade, de competência e de eficiência. Fomos superiores da metade do segundo tempo para frente, mas não fomos efetivos e saímos com o empate mais uma vez.”

Questionado sobre as mudanças táticas realizadas no segundo tempo, o treinador explicou as decisões que deixaram o time mais ofensivo. “Precisávamos ganhar o jogo. Tiramos um zagueiro para que o Luan viesse para a zaga, melhorando a capacidade de passe. Trouxemos o Cariús e demos liberdade para que ele chegasse ao ataque. O Ceará sentiu, criamos um volume grande de oportunidades, mas faltou efetividade”, comentou.

Daniel também destacou a atuação de Lucas Lima, autor da assistência para o gol de Igor Cariús. “Acho que o Lucas é um craque. É um jogador de extrema lucidez. Teve uma boa participação, contribuiu com bons passes e triangulações. Ele viveu problemas físicos nas últimas semanas, mas acreditamos que pode render bastante com sequência”, avaliou.

Melhores momentos - Sport 1x1 Ceará

Por fim, Daniel comentou a ansiedade dos jogadores diante das chances perdidas, apontando que o momento emocional da equipe interfere nas decisões em campo.

“Nosso momento pode estar interferindo na ansiedade de querer fazer o gol. Ninguém erra porque quer, mas temos desperdiçado oportunidades em momentos capitais. Temos que continuar insistindo para buscar a vitória a qualquer preço — e, em algum momento, isso tem que ser traduzido em gol”, concluiu o treinador, que já projeta a partida contra o Internacional, domingo (19), no Beira-Rio.