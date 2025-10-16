fechar
Sport | Notícia

Daniel Paulista aponta erros, valoriza reação e projeta jogo contra o Inter após empate do Sport com o Ceará

Técnico destacou evolução do time no segundo tempo e lamentou chances desperdiçadas no empate em 1x1 na Ilha do Retiro, nessa quarta-feira (15)

Por Thiago Wagner Publicado em 16/10/2025 às 11:14
Imagem de Daniel Paulista, técnico do Sport
Imagem de Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Após o empate por 1x1 entre Sport e Ceará, na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada da Série A, o técnico Daniel Paulista concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho da equipe na Ilha do Retiro. O treinador também comentou o momento vivido pelo clube fora de campo e ressaltou que o foco do elenco permanece dentro das quatro linhas.

“Com relação a isso, acho que a diretoria já se posicionou. A diretoria tem corrido atrás para solucionar o quanto antes e é isso”, afirmou.

Sobre o jogo, Daniel destacou a dificuldade enfrentada diante de um adversário competitivo. “Acho que foi uma partida difícil, como nós esperávamos. O Ceará não é à toa que está na colocação em que se encontra. No primeiro tempo nós não conseguimos vencer a primeira marcação deles, principalmente na nossa organização ofensiva. O jogo foi muito amarrado”, disse.

O técnico reconheceu que o time só conseguiu evoluir na etapa final. “A ideia sempre foi manter o Sport como tem sido dentro de casa, um time agressivo, marcando alto, mas isso não se traduziu dentro de campo. As trocas foram no sentido de tentar melhorar o passe, fazer a bola chegar com mais qualidade na frente. Quando isso aconteceu, o time cresceu dentro da partida”, explicou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O treinador, porém, lamentou a falta de eficiência ofensiva em momentos decisivos. “No segundo tempo criamos um volume ofensivo muito grande, com inúmeras oportunidades, mas faltou um pouco mais de tranquilidade, de competência e de eficiência. Fomos superiores da metade do segundo tempo para frente, mas não fomos efetivos e saímos com o empate mais uma vez.”

Questionado sobre as mudanças táticas realizadas no segundo tempo, o treinador explicou as decisões que deixaram o time mais ofensivo. “Precisávamos ganhar o jogo. Tiramos um zagueiro para que o Luan viesse para a zaga, melhorando a capacidade de passe. Trouxemos o Cariús e demos liberdade para que ele chegasse ao ataque. O Ceará sentiu, criamos um volume grande de oportunidades, mas faltou efetividade”, comentou.

Daniel também destacou a atuação de Lucas Lima, autor da assistência para o gol de Igor Cariús. “Acho que o Lucas é um craque. É um jogador de extrema lucidez. Teve uma boa participação, contribuiu com bons passes e triangulações. Ele viveu problemas físicos nas últimas semanas, mas acreditamos que pode render bastante com sequência”, avaliou.

Melhores momentos - Sport 1x1 Ceará

Por fim, Daniel comentou a ansiedade dos jogadores diante das chances perdidas, apontando que o momento emocional da equipe interfere nas decisões em campo.

“Nosso momento pode estar interferindo na ansiedade de querer fazer o gol. Ninguém erra porque quer, mas temos desperdiçado oportunidades em momentos capitais. Temos que continuar insistindo para buscar a vitória a qualquer preço — e, em algum momento, isso tem que ser traduzido em gol”, concluiu o treinador, que já projeta a partida contra o Internacional, domingo (19), no Beira-Rio.

Leia também

Rodada de clássicos e briga acirrada pelo título do Brasileirão
Série A

Rodada de clássicos e briga acirrada pelo título do Brasileirão
Sport: Daniel Paulista enaltece convocação de Zé Lucas, mas admite: "Perda significativa"
Comandante

Sport: Daniel Paulista enaltece convocação de Zé Lucas, mas admite: "Perda significativa"

Compartilhe

Tags