Rodada de clássicos e briga acirrada pelo título do Brasileirão

Cruzeiro não conseguiu vencer o clássico com o Atlético-MG. Palmeiras e Flamengo abriram vantagem na briga pelo título nacional desta temporada

Depois do curto intervalo para os amistosos da Seleção Brasileira, o Brasileirão voltou com tudo nesta quarta-feira (15). Além de Sport x Ceará, mais seis jogos agitaram a 28ª rodada. Desses, três foram clássicos estaduais. Foram eles: Palmeiras 5x1 Red Bull Bragantino, Botafogo 0x3 Flamengo, Mirassol 3x1 Internacional, Santos 3x1 Corinthians, Atlético-MG 1x1 Cruzeiro e Fortaleza 0x2 Vasco.

Com os resultados, Palmeiras e Flamengo desgarraram na briga pelo título. O Verdão possui 61 pontos na ponta, enquanto o Fla vem longo atrás 58. Ambos estão com 27 jogos.

Já o Cruzeiro ficou com 53 pontos, na terceira colocação, após empatar com o rival Atlético-MG. Ou seja, tem mais de uma vitória de diferença para o vice-líder.

Fechando o G-4 e com vaga direta para a próxima Libertadores, o Mirassol continua como a grande surpresa da Série A. O time do interior de São Paulo venceu mais uma partida e pulou para 49 pontos, seis de vantagem para o Botafogo e Bahia, quinto e sexto lugar com 43 pontos, respectivamente.

Botafogo 0x3 Flamengo

O atacante Pedro, em seu 300º jogo pelo Flamengo, brilhou na vitória tranquila de 3 a 0 sobre o Botafogo. O clássico aconteceu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Com um gol e uma assistência, Pedro mais uma vez se mostrou fundamental, colocando o time em excelente posição para diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O confronto direto contra o Palmeiras, na próxima rodada, será crucial na disputa pela liderança do campeonato e pela supremacia no futebol brasileiro.

O Flamengo não encontrou dificuldades para assegurar o resultado. Era previsível que a equipe abriria o placar, o que se concretizou com os gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata.

Santos 3x1 Corinthians

O Santos venceu o Corinthians com facilidade na Vila Belmiro. A equipe aplicou 3 a 1 no clássico e demonstrou tamanha superioridade que o placar poderia ter sido uma goleada.

Os argentinos Barreal e Rollheiser lideraram o triunfo santista em casa, em uma partida dominada pelos anfitriões do início ao fim. A dupla marcou o segundo e o terceiro gols da vitória, que foi iniciada pelo meio-campista Zé Rafael, outro jogador em destaque neste que é o clássico mais antigo de São Paulo.

O Santos foi a única equipe a jogar, especialmente no primeiro tempo, período em que estabeleceu seu domínio e garantiu a vitória. Organizado, focado e eficaz, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda fez uma de suas melhores atuações na temporada.

Atlético-MG 1x1 Cruzeiro

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, como era de se esperar, foi marcado por alta intensidade, discussões acaloradas e provocações. O futebol jogado ficou em segundo plano, e o placar final foi um empate de 1 a 1, na Arena MRV.

O resultado não foi satisfatório para nenhuma das equipes. Além disso, a partida foi marcada pela expulsão do atacante Kaio Jorge, que fez um gesto sugerindo um erro de arbitragem.

A etapa inicial foi de pouca atratividade técnica, dominada por disputas ríspidas. A volta do intervalo sugeriu um jogo melhor, com dois gols em menos de cinco minutos: Matheus Pereira abriu o placar para o Cruzeiro, e Ruan empatou logo em seguida.

No entanto, o ritmo foi totalmente quebrado com a expulsão de Kaio Jorge, logo após o gol atleticano. Outro ponto inesperado foi o atacante Hulk começar no banco de reservas. Ao entrar em campo, ele apenas confirmou sua fase ruim, incapaz de criar oportunidades claras de gol.