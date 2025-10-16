Rodada de clássicos e briga acirrada pelo título do Brasileirão
Cruzeiro não conseguiu vencer o clássico com o Atlético-MG. Palmeiras e Flamengo abriram vantagem na briga pelo título nacional desta temporada
Depois do curto intervalo para os amistosos da Seleção Brasileira, o Brasileirão voltou com tudo nesta quarta-feira (15). Além de Sport x Ceará, mais seis jogos agitaram a 28ª rodada. Desses, três foram clássicos estaduais. Foram eles: Palmeiras 5x1 Red Bull Bragantino, Botafogo 0x3 Flamengo, Mirassol 3x1 Internacional, Santos 3x1 Corinthians, Atlético-MG 1x1 Cruzeiro e Fortaleza 0x2 Vasco.
Com os resultados, Palmeiras e Flamengo desgarraram na briga pelo título. O Verdão possui 61 pontos na ponta, enquanto o Fla vem longo atrás 58. Ambos estão com 27 jogos.
Já o Cruzeiro ficou com 53 pontos, na terceira colocação, após empatar com o rival Atlético-MG. Ou seja, tem mais de uma vitória de diferença para o vice-líder.
Fechando o G-4 e com vaga direta para a próxima Libertadores, o Mirassol continua como a grande surpresa da Série A. O time do interior de São Paulo venceu mais uma partida e pulou para 49 pontos, seis de vantagem para o Botafogo e Bahia, quinto e sexto lugar com 43 pontos, respectivamente.
Botafogo 0x3 Flamengo
O atacante Pedro, em seu 300º jogo pelo Flamengo, brilhou na vitória tranquila de 3 a 0 sobre o Botafogo. O clássico aconteceu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.
Com um gol e uma assistência, Pedro mais uma vez se mostrou fundamental, colocando o time em excelente posição para diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O confronto direto contra o Palmeiras, na próxima rodada, será crucial na disputa pela liderança do campeonato e pela supremacia no futebol brasileiro.
O Flamengo não encontrou dificuldades para assegurar o resultado. Era previsível que a equipe abriria o placar, o que se concretizou com os gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata.
Santos 3x1 Corinthians
O Santos venceu o Corinthians com facilidade na Vila Belmiro. A equipe aplicou 3 a 1 no clássico e demonstrou tamanha superioridade que o placar poderia ter sido uma goleada.
Os argentinos Barreal e Rollheiser lideraram o triunfo santista em casa, em uma partida dominada pelos anfitriões do início ao fim. A dupla marcou o segundo e o terceiro gols da vitória, que foi iniciada pelo meio-campista Zé Rafael, outro jogador em destaque neste que é o clássico mais antigo de São Paulo.
O Santos foi a única equipe a jogar, especialmente no primeiro tempo, período em que estabeleceu seu domínio e garantiu a vitória. Organizado, focado e eficaz, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda fez uma de suas melhores atuações na temporada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atlético-MG 1x1 Cruzeiro
O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, como era de se esperar, foi marcado por alta intensidade, discussões acaloradas e provocações. O futebol jogado ficou em segundo plano, e o placar final foi um empate de 1 a 1, na Arena MRV.
O resultado não foi satisfatório para nenhuma das equipes. Além disso, a partida foi marcada pela expulsão do atacante Kaio Jorge, que fez um gesto sugerindo um erro de arbitragem.
A etapa inicial foi de pouca atratividade técnica, dominada por disputas ríspidas. A volta do intervalo sugeriu um jogo melhor, com dois gols em menos de cinco minutos: Matheus Pereira abriu o placar para o Cruzeiro, e Ruan empatou logo em seguida.
No entanto, o ritmo foi totalmente quebrado com a expulsão de Kaio Jorge, logo após o gol atleticano. Outro ponto inesperado foi o atacante Hulk começar no banco de reservas. Ao entrar em campo, ele apenas confirmou sua fase ruim, incapaz de criar oportunidades claras de gol.