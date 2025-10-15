Hélio e Guilherme ressaltam que Náutico não pode demorar para começar planejamento para 2026
O técnico e o auxiliar destacaram a necessidade de agilidade no planejamento da próxima temporada. Timbu passará por eleição ainda neste ano
A urgência na definição do planejamento do Náutico para 2026 foi ressaltada pelo técnico Hélio dos Anjos e o auxiliar Guilherme dos Anjos. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ambos enfatizaram que o clube precisa se antecipar, independente do cenário eleitoral para a próxima temporada.
Hélio dos Anjos não poupou palavras ao falar sobre o prazo para as decisões. "O planejamento para a próxima temporada não pode começar a partir do dia 5 de dezembro. É humanamente impossível. Leva tempo", afirmou Hélio, em clara demonstração de preocupação com a demora na estruturação do elenco e da comissão técnica para um ano que será desafiador.
O auxiliar Guilherme dos Anjos seguiu o raciocínio, reiterando a necessidade de iniciar os trabalhos o quanto antes. "O quanto antes o clube começar o planejamento vai ser melhor. Tem coisas que já precisam ser realizadas a partir de novembro", destacou.
A cobrança da comissão técnica se deve ao fato do Náutico ter um processo eleitoral previsto, inicialmente, para o mês de dezembro. A indefinição política é vista como um fator que pode travar o início da montagem do time.
Até o momento, o atual presidente Bruno Becker ainda não se posicionou sobre uma possível candidatura à reeleição. Hélio dos Anjos deixou claro que não trabalha com o grupo de oposição.
Nos bastidores, a informação que circula é que o grupo de situação trabalha para antecipar a eleição para não comprometer o planejamento de 2026. A prioridade dessa antecipação seria garantir a renovação do vínculo com o técnico Hélio dos Anjos, que sinalizou o desejo de seguir no Timbu junto com a comissão técnica.
Náutico em 2026
Para a próxima temporada, o Náutico terá um calendário reduzido, disputando apenas duas competições: o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro. A necessidade de um planejamento eficiente é crucial para que o clube consiga alcançar os objetivos nessas competições.