Presidente do Náutico repudia agressões da polícia a torcedores nos Aflitos

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Bruno Becker comentou os atos de repressão durante a comemoração do acesso alvirrubro

O presidente do Náutico, Bruno Becker, se manifestou sobre os atos de violência policial ocorridos durante a comemoração do acesso alvirrubro à Série B, após a vitória sobre o Brusque.

Na ocasião, houve uma invasão, por parte da torcida alvirrubra, do gramado dos Aflitos para celebrar a vitória. A ação foi reprimida com brutalidade e causou ferimentos em, pelo menos, um torcedor.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Bruno Becker lamentou as agressões e afirmou que a postura da Polícia foi "seletiva".

"Precisa ter o bom senso. Ninguém invadiu para agredir ninguém. Era uma comemoração natural. Se vê que foi algo seletivo, porque em outros setores da arquibancada não se teve aquela postura", declarou Bruno Becker.

Náutico irá prestar auxílio ao torcedor agredido nos Aflitos

O presidente também confirmou que o Náutico irá prestar auxílio ao torcedor agredido pelas forças policiais.

"É lamentável, o clube já entrou em contato com o torcedor, me parece que é um torcedor do interior que veio pro jogo. O pessoal da comunicação está fazendo esse contato para a gente dar todo o auxílio.

A gente já está em contato com a Polícia também para que se evite, tem que ter bom senso. Numa comemoração, numa festa, não se admite um comportamento pontual como aquele da Polícia Militar", concluiu.

