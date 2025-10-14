Náutico pode antecipar eleições para manter Hélio dos Anjos? Saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar do término da temporada neste sábado e da felicidade pelo acesso, o clube alvirrubro segue a todo vapor na preparação para as próximas eleições

A temporada do Náutico terminou de forma positiva, o Timbu conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 e já iniciou o planejamento para o início da nova temporada.

Entre os temas mais comentados nos Aflitos está a permanência do técnico Hélio dos Anjos, que dependerá de alguns fatores para ser confirmada.

O experiente treinador afirmou em entrevista que não pretende trabalhar com a oposição no clube, o que pode representar um impasse, já que as eleições do Náutico estão marcadas para a primeira quinzena de dezembro.

Apesar de ser um dos grandes favoritos, a permanência do presidente Bruno Becker à frente do clube ainda não está garantida.

Bruno Becker revela se é possível antecipar as eleições no Náutico

Em entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (13), Bruno Becker foi questionado sobre a possibilidade de pedir a antecipação das eleições. O dirigente respondeu:

“Quem decide isso não é o executivo, é o Conselho junto com a Comissão Eleitoral. Particularmente, desde a época em que eu fazia parte do Conselho, sou a favor de antecipar, pois realizar uma eleição na primeira quinzena de dezembro, quando os campeonatos começam no início de janeiro, é muito ruim.O processo fica prejudicado.”

O presidente também reforçou que a data de fim de ano é complicada e destacou a importância da definição antecipada para o planejamento da temporada:

“A data de final de ano é ruim, e nesse caso específico eu sou a favor de antecipar para que o planejamento comece o quanto antes. Essa eleição será decisiva até para a permanência do professor Hélio e de Guilherme.”

Situação de Hélio dos Anjos no Náutico

Hélio dos Anjos tem contrato com o clube alvirrubro até o dia 30 de novembro e aguarda os próximos capítulos para saber qual será o desfecho de sua história nos Aflitos.

O treinador, que foi um dos grandes responsáveis pelo acesso à Série B, vem sendo sondado por outras equipes interessadas em seu trabalho. Caso receba uma proposta vantajosa, sua permanência no Náutico pode se tornar ainda mais difícil.