Nautico | Notícia

Após acesso, Hélio dos Anjos afirma que não trabalha com oposição do Náutico

Timbu passará por uma eleição presidencial no fim deste ano. Presidente Bruno Becker ainda não confirmou se disputará ou não a reeleição

Por Davi Saboya Publicado em 12/10/2025 às 5:33
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos já foi questionado sobre uma possível permanência ou não no comando do Náutico. Porém, o Timbu passará por um processo eleitoral no fim deste ano e o presidente Bruno Becker ainda não definiu se disputará ou não a reeleição.

Apesar disso, Hélio foi direto na entrevista coletiva: não trabalha com o grupo de oposição política do clube alvirrubro. A declaração aconteceu após a vitória sobre o Brusque e, consequentemente, acesso à Série B de 2026.

"Com a oposição, que quando passei aqui eram situação, eu não trabalho no Náutico. Pode ter certeza disso", afirmou o técnico.

Hélio se referiu ao grupo liderado pelos ex-presidentes Edno Melo e Diógenes Braga. Em 2022, na passagem anterior pelos Aflitos, o técnico deixou o clube em uma briga público e jurídica com o então presidente Diógenes Braga.

Justamente na gestão anterior, Hélio se aproximou do atual presidente executivo do Náutico. Becker foi vice-presidente jurídico do clube na gestão de Edno Melo. Na época, se desligou do clube, entrou para a oposição.

Relação com Becker

Hélio ainda ressaltou a boa relação que possui com o presidente Bruno Becker. Inclusive, disse que o filho e auxiliar Guilherme dos Anjos possui uma afinidade até maior.

"Tudo que conseguimos nesta temporada se deve ao Becker. Ele nos deu o que precisávamos para fazer um bom trabalho e conquistar o acesso", comentou o comandante alvirrubro.

Política do Náutico

Na jornada esportiva da Rádio Jornal do jogo entre Náutico x Brusque, o comentarista Ralph de Carvalho recebeu a informação de um "influente alvirrubro" que, logo após o acesso, começou a movimentação nos bastidores dos Aflitos para a reeleição do presidente Bruno Becker e a renovação do contrato do técnico Hélio dos Anjos e toda a comissão técnica.

