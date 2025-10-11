fechar
Nautico | Notícia

Melhores Momentos Náutico 2x1 Brusque: os gols do acesso do Timbu

Em noite de tensão e festa, o Náutico superou o Brusque por 2x1 e confirmou o retorno à Série B do Brasileirão com emoção até o último minuto

Por Thiago Wagner Publicado em 11/10/2025 às 21:23 | Atualizado em 11/10/2025 às 21:24
Imagem de Paulo Sérgio, do Náutico
Imagem de Paulo Sérgio, do Náutico - Jailton Jr./JC Imagem

O Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de um estádio dos Aflitos completamente lotado, o Timbu venceu o Brusque por 2x1, neste sábado (11), e garantiu o acesso em uma partida dramática, decidida nos detalhes e com o coração da torcida acelerado até o apito final. Confira abaixo os melhores momentos da partida:

1º tempo: alívio e festa nos Aflitos

O Náutico começou o jogo nervoso, errando passes e sofrendo com a pressão do Brusque. Mas a notícia do gol da Ponte Preta sobre o Guarani, ainda nos primeiros minutos, mudou o clima nas arquibancadas: uma vitória simples colocaria o Timbu na Série B.

Empurrado pela torcida, o Alvirrubro cresceu e passou a dominar. Vinícius e Bruno Mezenga criaram boas chances, exigindo grandes defesas de Matheus Nogueira. Até que, aos 32 minutos, Hélio Borges aproveitou rebote dentro da área e mandou para as redes, abrindo o placar e levando os Aflitos à euforia.

Com a vantagem, o Náutico controlou o restante da etapa e levou o 1x0 para o intervalo, sustentado por boa atuação de Muriel e segurança defensiva.

Leia Também

2º tempo: drama, reação e explosão

O segundo tempo começou com o Náutico mais cauteloso, mas o Brusque aproveitou o espaço. Aos 29 minutos, João Maistro marcou contra, empatando o jogo e colocando ainda mais tensão no ar.

Enquanto isso, em Campinas, a Ponte Preta ampliava o placar sobre o Guarani, mantendo o sonho alvirrubro vivo. E foi nesse clima que veio o lance decisivo: Samuel Otusanya foi derrubado na área, e o árbitro assinalou pênalti.

Aos 36 minutos, Paulo Sérgio assumiu a responsabilidade e cobrou com categoria. A bola foi para um lado, o goleiro para o outro — 2x1 Náutico, e explosão nas arquibancadas.

Nos acréscimos, o VAR ainda revisou um possível pênalti para o Brusque, mas o impedimento foi confirmado, garantindo o alívio e a festa nos Aflitos.

Um final de filme para o acesso

Com o apito final, os jogadores e a torcida comemoraram juntos o retorno à Série B. O time de Hélio dos Anjos, que começou o ano cercado de desconfiança, reencontrou seu melhor futebol no momento decisivo e premiou o torcedor com um acesso histórico.

