Nautico | Notícia

Paulo Sérgio retorna na hora decisiva e vira símbolo do acesso do Náutico para Série B

Atacante marcou gols decisivos contra Guarani e Brusque e foi o grande herói da reação do Náutico no Quadrangular do Acesso na Série C

Por Thiago Wagner Publicado em 11/10/2025 às 20:01 | Atualizado em 11/10/2025 às 20:55
Imagem do atacante Paulo Sérgio, do Náutico
Imagem do atacante Paulo Sérgio, do Náutico - Jailton Jr./JC Imagem

O Náutico viveu neste sábado (11) uma das noites mais marcantes de sua história recente. Com o estádio dos Aflitos tomado pela torcida, o Timbu venceu o Brusque por 2x1 e confirmou o acesso à Série B de 2026. Entre os nomes que se tornaram símbolo dessa retomada, um se destacou: Paulo Sérgio. O atacante, que passou uma parte da Série C fora do time titular por conta de lesões, voltou no momento mais decisivo e foi o grande herói da reta final da Série C, marcando gols fundamentais para o acesso, incluindo na vitória contra o Brusque.

Uma história digna de redenção. O próprio técnico Hélio dos Anjos comentou a superação de Paulo, destacando que ele estava com problema na coluna e jogou na raça.

A trajetória de Paulo Sérgio em 2025 foi marcada por alguns obstáculos. O atacante começou o ano como uma das principais referências ofensivas, mas uma sequência de problemas físicos o afastou de parte da campanha alvirrubra. Após um tempo longe dos gramados, ele retornou justamente na fase decisiva — e com o impacto imediato de um artilheiro nato.

No empate por 1x1 com o Guarani, fora de casa, o camisa 9 marcou o gol que manteve o Náutico vivo na briga pelo acesso. Uma semana depois, diante do Brusque, ele voltou a ser decisivo, participando diretamente do triunfo que selou o retorno do Timbu à Série B. Teve a frieza e segurança necessária para bater o pênalti que deu a vitória, nos minutos finais.

A volta de Paulo coincidiu com o melhor momento emocional da equipe, reforçando a confiança do grupo e da torcida. Como ele mesmo afirmou em entrevista recente, o sentimento é de “felicidade e gratidão por poder ajudar o clube no momento em que mais precisava”.

Eficiência e protagonismo

Mesmo com poucos jogos disputados em relação ao ano passado, Paulo Sérgio mostrou eficiência e poder de decisão. Dos confrontos em que participou, foi determinante em dois dos três gols mais importantes da campanha do quadrangular. Sua presença em campo mudou o perfil ofensivo do time, dando uma referência em horas chave — algo que Hélio dos Anjos buscava desde o início do quadrangular.

Além dos gols, o atacante trouxe experiência e liderança. Conhecedor do clube e identificado com a torcida, Paulo assumiu o papel de voz ativa, ajudando na retomada da confiança após as derrotas em casa.

Heróis da superação

O futebol tem espaço reservado para histórias de superação, e a de Paulo Sérgio é uma delas. Depois de passar parte do ano se recuperando, o atacante retornou justamente quando o Náutico mais precisava de alguém decisivo. Seus gols não apenas somaram pontos — mantiveram viva a esperança do acesso e, por fim, a transformaram em realidade.

A cena do atacante vibrando com a torcida após o apito final nos Aflitos simboliza o espírito do Náutico em 2025: resiliência, trabalho e crença até o último minuto.

Números de Paulo Sérgio na Série C 2025

  • Jogos disputados: 9
  • Gols marcados: 4
  • Gols decisivos: contra Guarani (fora) e Brusque (em casa)

A volta de Paulo Sérgio encerra uma temporada de superação não só para o jogador, mas também para o clube. Herói que a torcida tanto aguardava, ele se tornou o símbolo de uma campanha que começou com frustrações e terminou com o Náutico de volta à Série B.

Em uma temporada marcada por dificuldades, o camisa 9 foi a personificação da garra e fé alvirrubra.

