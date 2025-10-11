Em jogo emocionante, Náutico vence Brusque e garante acesso à Série B com gol de Paulo Sérgio
Artilheiro do Timbu entrou no segundo tempo e marcou de pênalti o gol que garantiu o triunfo e classificação na última rodada do Quadrangular Final
O Náutico conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida emocionante, o Timbu venceu por 2x1 o Brusque, neste sábado (11), no estádio dos Aflitos. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Paulo Sérgio, de pênalti, no segundo tempo.
O Alvirrubro abriu o placar ainda na etapa inicial pelo atacante Hélio Borges. Porém, na reta final do jogo, João Maistro marcou um gol contra e a última rodada do Quadrangular Final da Série C ganhou contornos de drama.
Só que para a alegria da torcida alvirrubra o Náutico conseguiu chegar rapidamente no segundo gol. Samuel Otusanya foi derrubado em cima da linha da grande área. Pênalti, que o ídolo Paulo Sérgio cobrou e converteu.
Nos últimos minutos, o Brusque ainda levou perigo. O árbitro chegou a marcar um pênalti, no entanto, o impedimento chegou a ser assinalado no campo e confirmado pelo árbitro de vídeo (VAR).
Vale destacar que a classificação do Náutico só aconteceu porque a Ponte Preta venceu por 2x0 o clássico com Guarani, que ficará por mais uma temporada na Terceira Divisão. Na outra chave, Londrina e São Bernardo garantiram os respectivos acessos.
Alívio no 1ºT
O Náutico iniciou a partida com certa tensão, cometendo erros de passe na defesa. Contudo, aos sete minutos, a notícia do gol da Ponte Preta contra o Guarani incendiou os Aflitos. A torcida mandou um recado claro para o time: com o resultado paralelo, uma vitória simples sobre os catarinenses garantiria o acesso.
Impulsionado pela vibração das arquibancadas, o Timbu se lançou ao ataque. Aos 16 minutos, Vinícius avançou, mas finalizou por cima do travessão de Matheus Nogueira.
Três minutos depois, o goleiro do Brusque fez uma defesa notável em cabeçada de Mezenga. Logo após, o centroavante alvirrubro arriscou de longe, e Matheus Nogueira defendeu novamente.
A pressão surtiu efeito. Aos 32 minutos, Hélio Borges chutou, o goleiro Matheus Nogueira defendeu, mas o próprio Hélio Borges aproveitou o rebote para mandar a bola para as redes.
Com 1x0, o estádio dos Aflitos explodiu de alegria. O Timbu conseguiu controlar muito bem o restante da etapa e o Brusque só ofereceu perigo em jogadas de bola parada até o intervalo.
Tensão no 2ºT
Com a vantagem no marcador, o Náutico voltou do intervalo com menos intensidade e criou bem menos oportunidades de gol. A partida ficou travada e tensa. Mesmo assim, o Timbu, em lances esporádicos, conseguia avançar.
Em um contra-ataque, Vitinho finalizou sem força, mas levou perigo ao gol do Brusque. Em seguida, Mezenga cabeceou para baixo e o goleiro catarinense defendeu com segurança.
Posteriormente, a equipe catarinense reacendeu a esperança. Em um lance inacreditável, João Maistro marcou contra.
Aos 24, o zagueiro, que não acompanhou a linha de impedimento, tentou desviar o cruzamento de Diego Mathias e acabou chutando em direção ao próprio gol.
A partir de então, a tensão tomou conta dos Aflitos. Coincidentemente, no mesmo minuto, a Ponte Preta abriu 2x0 contra o Guarani, em Campinas. Restava ao Náutico apenas cumprir a parte.
Impulsionado pelos gritos de "eu acredito" da torcida, o time conquistou uma chance de ouro. Samuel Otusanya foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti.
Paulo Sérgio assumiu a cobrança. Aos 36, o goleiro Matheus Nogueira foi para um lado e a bola para o outro. Era o gol do acesso!
No entanto, o último lance reservou um teste final para os corações alvirrubros. No último segundo, o árbitro marcou um pênalti a favor do Brusque, mas o assistente já havia levantado a bandeira, indicando impedimento. O VAR entrou em ação e a decisão de impedimento foi mantida.
Finalmente, os alvirrubros, nos Aflitos, explodiram em festa. Placar final: Náutico 2x1 Brusque.
Ficha do jogo - Náutico 2x1 Brusque
Náutico
Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos (João Maistro) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson (Samuel Otusanya) e Vitinho (Lucas Cardoso); Vinícius, Hélio Borges (Igor Bolt) e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.
Brusque
Matheus Bogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira (Robson Luiz), Bernardo (Roberto Rosa), Clinton (Douglas), Guilherme Pira (Biel); Olávio, Diego Mathias. Técnico: Bernardo Franco.
Competição: Série C do Brasileirão. Local: estádio dos Aflitos, no Recife-PE. Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). Gols: Hélio Borges (32'/1º), João Maistro contra (29'/2º) e Paulo Sérgio (41'/2º). Cartões amarelos: Mateus Pivô (B) e Bruno Menzenga (N).