Resultado do jogo da Ponte Preta x Guarani hoje (11/10): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela última rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C e o clássico pode esquentar ainda mais a rivalidade

Por Davi Saboya Publicado em 11/10/2025 às 16:58 | Atualizado em 11/10/2025 às 18:16
Imagem do jogo da Ponte Preta contra o Náutico nos Aflitos
Imagem do jogo da Ponte Preta contra o Náutico nos Aflitos - Jailton Jr/JC Imagem

Ponte Preta x Guarani se enfrentam neste sábado (11). O duelo, que acontece no Moisés Lucarelli, a partir das 17h, é válido pela última rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

De um lado, a Macaca já está com o acesso garantido. Do outro, o Bugre precisa da vitória para garantir o acesso sem sofrimento.

No primeiro tempo, a Ponte venceu por 1x0. O gol foi marcado por Bruno Lopes logo no começo do jogo.

Veja o resultado do jogo da Ponte Preta x Guarani hoje (11/10)

Matéria em atualização

