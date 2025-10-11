Nautico | Notícia
Classificação da Série C atualizada hoje (11/10): Veja os resultados e os times classificados
A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste sábado (11). Os quatro jogos, de ambos os grupos, serão realizados a partir das 17h (de Brasília). Nas duas chaves, apenas a Ponte Preta está garantida na Série B de 2026.
É importante lembrar que apenas os dois melhores colocados de cada chave estarão garantidos na Segunda Divisão do próximo ano. Os líderes de cada grupo disputam o título em jogos de ida e volta.
Veja os resultados dos últimos jogos*
- Caxias 1x0 Floresta
- Londrina 0x1 São Bernardo
- Ponte Preta 1x0 Guarani
- Náutico 1x0 Brusque
Confira a classificação atualizada da Série C*
Grupo B
- Londrina: 10 pts
- São Bernardo: 7 pts
- Caxias: 6 pts
- Floresta: 6 pts
Grupo C
- Ponte Preta: 10 pts
- Náutico: 8 pts
- Guarani: 7 pts
- Brusque: 6 ptS
*A matéria será atualizada no decorrer dos jogos