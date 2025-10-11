fechar
Classificação da Série C atualizada hoje (11/10): Veja os resultados e os times classificados

A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste sábado, 11 de outubro de 2025, a partir das 17h, e promete muita emoção

Por Davi Saboya Publicado em 11/10/2025 às 16:45 | Atualizado em 11/10/2025 às 19:27
Lance do jogo entre Guarani x N&aacute;utico pela S&eacute;rie C de 2025
Lance do jogo entre Guarani x Náutico pela Série C de 2025 - Raphael Silvestre/Guarani FC

A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste sábado (11). Os quatro jogos, de ambos os grupos, serão realizados a partir das 17h (de Brasília). Nas duas chaves, apenas a Ponte Preta está garantida na Série B de 2026.

É importante lembrar que apenas os dois melhores colocados de cada chave estarão garantidos na Segunda Divisão do próximo ano. Os líderes de cada grupo disputam o título em jogos de ida e volta.

Veja os resultados dos últimos jogos*

  • Caxias 1x0 Floresta
  • Londrina 0x1 São Bernardo
  • Ponte Preta 1x0 Guarani
  • Náutico 1x0 Brusque

Confira a classificação atualizada da Série C*

Grupo B

  • Londrina: 10 pts
  • São Bernardo: 7 pts
  • Caxias: 6 pts
  • Floresta: 6 pts

Grupo C

  • Ponte Preta: 10 pts
  • Náutico: 8 pts
  • Guarani: 7 pts
  • Brusque: 6 ptS

*A matéria será atualizada no decorrer dos jogos

