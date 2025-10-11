Classificação da Série C atualizada hoje (11/10): Veja os resultados e os times classificados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste sábado, 11 de outubro de 2025, a partir das 17h, e promete muita emoção

A última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acontece na tarde deste sábado (11). Os quatro jogos, de ambos os grupos, serão realizados a partir das 17h (de Brasília). Nas duas chaves, apenas a Ponte Preta está garantida na Série B de 2026.

É importante lembrar que apenas os dois melhores colocados de cada chave estarão garantidos na Segunda Divisão do próximo ano. Os líderes de cada grupo disputam o título em jogos de ida e volta.

Veja os resultados dos últimos jogos*

Caxias 1x0 Floresta

Londrina 0x1 São Bernardo



Ponte Preta 1x0 Guarani



Náutico 1x0 Brusque

Confira a classificação atualizada da Série C*

Grupo B

Londrina: 10 pts



São Bernardo: 7 pts



Caxias: 6 pts

Floresta: 6 pts



Grupo C

Ponte Preta: 10 pts



Náutico: 8 pts

Guarani: 7 pts



Brusque: 6 ptS



*A matéria será atualizada no decorrer dos jogos