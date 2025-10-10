Náutico x Brusque ao vivo (11/10): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela última e decisiva rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa ao Timbu

Com casa cheia e ingressos esgotados, o Náutico chegou vivo na briga pelo acesso no último jogo da temporada e também da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu enfrenta o Brusque, neste sábado (11), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. Os dois times estão na briga pela classificação no Grupo C do Quadrangular Final.

Na tabela, o Brusque aparece em 3º colocado com 6 pontos, enquanto o Náutico vem logo atrás com um a menos. Também na briga, o Guarani é o vice-líder com 7 pontos. O Bugre disputa o clássico com a Ponte Preta, já classificada, no mesmo horário, na casa da Macaca - o estádio Moisés Lucarelli.

Para conquistar o sonhado acesso, o time alvirrubro ainda terá um incentivo a mais. Por parte do clube, a equipe receberá um "bicho" de R$ 150 mil pela vitória e R$ 1 milhão em caso de acesso.

Além desse valor, um grupo de alvirrubros, incluindo ex-dirigentes, organizou um outro "bicho" de R$ 500 mil pelo acesso. A quantia também inclui o técnico Hélio dos Anjos e o auxiliar Guilherme dos Anjos.

Contas do acesso

O Náutico não depende apenas de si para subir de divisão. Só a vitória interessa ao Timbu, que ainda precisa torcer por uma derrota do Guarani no clássico com a Ponte Preta. Se o Bugre empatar, o clube pernambucano precisa tirar uma diferença de três gols no saldo.

Paulo Sérgio de volta

Apesar do auxiliar técnico Guilherme dos Anjos ter colocado o atacante Paulo Sérgio como dúvida, o artilheiro alvirrubro deve retornar ao time titular contra o Brusque. Após dois meses afastados, ele marcou o gol do Timbu no empate com o Guarani na partida anterior. O resultado deixou o Alvirrubro vivo na briga pelo acesso.

A dúvida fica em torno de quem perderá a vaga no time principal. Além de Paulo Sérgio, a tendência é que o Náutico tenha mais uma novidade. Trata-se do atacante Vinícius, que ficou de fora dos dois últimos jogos por causa de uma lesão grau um na coxa.

O restante da equipe deve ser a mesma com uma postura mais ofensiva. Entre Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Lucas Cardoso, apenas dois desses quatro devem ser titulares para as entradas de Paulo Sérgio e Bruno Mezenga.

Onde assistir Náutico x Brusque ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico na Série C. Inclusive, com o repórter João Victor Amorim, direto de Campinas, acompanhando o Timbu. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE.

Na telinha, a decisão será exibida em vários canais: Band (TV aberta), Dazn (streaming), SportyNet (Youtube) e SportyNet+ (pay-per-view).

Ficha do jogo

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Vinícius, Hélio Borges (Paulo Sérgio) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Brusque

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Alemão e Jahn Pool Torres; Clinton Udeh, Jean Mangabeira, Bernardo, Guilherme Pira e Alex Ruan; Olavio e Diego Mathias. Técnico: Bernardo Franco.

Competição: Série C do Brasileirão. Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE. Horário: 17h (de Brasília). Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). Onde assistir: Band (TV aberta), Dazn (streaming), SportyNet e SportyNet+ (pay-per-view e Youtube).