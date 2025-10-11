Vai pro confronto direto? Veja "milagre" que o Náutico precisa caso vença o Brusque o Guarani empate com a Ponte Preta
Contas do Timbu no cenário em que o Guarani empate é ingrata e chega a ordem do "milagre"; veja do que o Náutico precisa caso ele se concretize
Hoje é dia de decisão! Neste sábado (11), o Náutico enfrenta o Brusque às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 6ª e última rodada do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C 2025.
Em 4° lugar com 5 pontos, o Náutico não depende apenas de si para garantir o acesso à Série B 2026 e, portanto a vitória, apenas, não é suficiente.
Para que o Timbu consiga a classificação é preciso que o Guarani não vença a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.
No cenário mais simples, uma vitória alvirrubra combinada com uma derrota do Bugre é suficiente para dar o acesso ao Náutico.
Mas e se o Guarani empatar com a Ponte Preta?
Se o Guarani empatar, a conta é bem mais complexa, já que, vencendo o Brusque, o Náutico igualaria a pontuação do Bugre (8 x 8) e também o número de vitórias (2 x 2) mas precisaria superá-lo na saldo de gols e nos gols marcados.
Lembrando que um empate não é bom para o Bugre, já que o deixaria extremamente vulnerável em caso de uma vitória do Brusque, por exemplo, que o ultrapassaria neste cenário independente dos placares das partidas.
Atualmente, a vantagem do Guarani é de três gols, em ambos os critérios de desempate. No saldo de gols o Bugre tem +2 enquanto o Náutico tem -1, enquanto nos gols marcados a vantagem é de 6 x 3.
De acordo com o regulamento, os critérios de desempate na Série C são:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
Num cenário onde o Náutico vença por 3 x 0 e o Guarani empate em 0 x 0, por exemplo, a vaga ainda ficaria com o Bugre, uma vez que teríamos um empate no saldo de gols (2 x 2) e no gols marcados (6 x 6), mas com a equipe paulista ficando à frente no confronto direto, já que tem 4 pontos nos dois jogos contra o Timbu, que somou apenas um.
Caso o Náutico vença por 4 x 1 e o Guarani empate em 0 x 0, aí sim a vaga seria alvirrubra, já que empatariam no saldo de gols enquanto que o Náutico ficaria à frente no gols marcados (7 x 6) e assim sucessivamente.
Ou seja, para cada gol marcado pelo Guarani, ainda que o resultado final sendo um empate, a exigência é de um gol a mais para o Náutico, sendo, o mais seguro dos placares uma vitória por 4 x 0, considerando claro um empate do Bugre.