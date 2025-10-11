Basta a vitória? Veja do que o Náutico precisa para garantir o acesso à Série B diante do Brusque
Timbu chega à última rodada em último lugar do grupo e precisando vencer o Brusque de todo o jeito, mas vitória, apenas, pode não ser suficiente
Hoje é dia de decisão para o Náutico! O Timbu enfrenta o Brusque às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 6ª e última rodada do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C.
Em 4° lugar com 5 pontos, o Náutico não depende apenas de si para garantir o acesso à Série B 2026 e, portanto a vitória, apenas, não é suficiente.
Do que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B?
Existem duas contas para o Timbu, uma simples e outra mais complexa.
Primeiro de tudo, é fundamental que o Guarani não vença a Ponte Preta.
Caso o Bugre, 2° colocado com 7 pontos vença o clássico no Moisés Lucarelli, não adianta o que o Náutico faça nos Aflitos, a segunda vaga do grupo ficará com o time de Campinas, lembrando que a Ponte já está classificada desde a 4ª rodada.
Se o Guarani perder, uma vitória simples do Náutico, por 1 x 0 ou qualquer outro placar, classifica a equipe alvirrubra que voltará à segunda divisão. Esta é a conta simples.
Já se o Guarani empatar, a conta é bem mais complexa, já que, vencendo o Brusque, o Náutico igualaria a pontuação do Bugre (8 x 8) e também o número de vitórias (2 x 2) mas precisaria superá-lo na saldo de gols e nos gols marcados.
Atualmente, a vantagem do Guarani é de três gols, em ambos os critérios de desempate. No saldo de gols o Bugre tem +2 enquanto o Náutico tem -1, enquanto nos gols marcados a vantagem é de 6 x 3.
De acordo com o regulamento, os critérios de desempate na Série C são:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
Num cenário onde o Náutico vença por 3 x 0 e o Guarani empate em 0 x 0, por exemplo, a vaga ainda ficaria com o Bugre, uma vez que teríamos um empate no saldo de gols (2 x 2) e no gols marcados (6 x 6), mas com a equipe paulista ficando à frente no confronto direto, já que tem 4 pontos nos dois jogos contra o Timbu, que somou apenas um.
Caso o Náutico vença por 4 x 1 e o Guarani empate em 0 x 0, aí sim a vaga seria alvirrubra, já que empatariam no saldo de gols enquanto que o Náutico ficaria à frente no gols marcados (7 x 6) e assim sucessivamente.
Ou seja, para cada gol marcado pelo Guarani, ainda que o resultado final sendo um empate, a exigência é de um gol a mais para o Náutico, sendo, o mais seguro dos placares uma vitória por 4 x 0, considerando claro um empate do Bugre.