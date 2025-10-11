Basta a vitória? Veja do que o Náutico precisa para garantir o acesso à Série B diante do Brusque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timbu chega à última rodada em último lugar do grupo e precisando vencer o Brusque de todo o jeito, mas vitória, apenas, pode não ser suficiente

Hoje é dia de decisão para o Náutico! O Timbu enfrenta o Brusque às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 6ª e última rodada do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C.

Em 4° lugar com 5 pontos, o Náutico não depende apenas de si para garantir o acesso à Série B 2026 e, portanto a vitória, apenas, não é suficiente.

Do que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B?

Existem duas contas para o Timbu, uma simples e outra mais complexa.

Primeiro de tudo, é fundamental que o Guarani não vença a Ponte Preta.

Caso o Bugre, 2° colocado com 7 pontos vença o clássico no Moisés Lucarelli, não adianta o que o Náutico faça nos Aflitos, a segunda vaga do grupo ficará com o time de Campinas, lembrando que a Ponte já está classificada desde a 4ª rodada.

Se o Guarani perder, uma vitória simples do Náutico, por 1 x 0 ou qualquer outro placar, classifica a equipe alvirrubra que voltará à segunda divisão. Esta é a conta simples.

Já se o Guarani empatar, a conta é bem mais complexa, já que, vencendo o Brusque, o Náutico igualaria a pontuação do Bugre (8 x 8) e também o número de vitórias (2 x 2) mas precisaria superá-lo na saldo de gols e nos gols marcados.

Atualmente, a vantagem do Guarani é de três gols, em ambos os critérios de desempate. No saldo de gols o Bugre tem +2 enquanto o Náutico tem -1, enquanto nos gols marcados a vantagem é de 6 x 3.

De acordo com o regulamento, os critérios de desempate na Série C são:

Número de vitórias Saldo de gols Gols marcados Confronto direto

Num cenário onde o Náutico vença por 3 x 0 e o Guarani empate em 0 x 0, por exemplo, a vaga ainda ficaria com o Bugre, uma vez que teríamos um empate no saldo de gols (2 x 2) e no gols marcados (6 x 6), mas com a equipe paulista ficando à frente no confronto direto, já que tem 4 pontos nos dois jogos contra o Timbu, que somou apenas um.

Caso o Náutico vença por 4 x 1 e o Guarani empate em 0 x 0, aí sim a vaga seria alvirrubra, já que empatariam no saldo de gols enquanto que o Náutico ficaria à frente no gols marcados (7 x 6) e assim sucessivamente.

Ou seja, para cada gol marcado pelo Guarani, ainda que o resultado final sendo um empate, a exigência é de um gol a mais para o Náutico, sendo, o mais seguro dos placares uma vitória por 4 x 0, considerando claro um empate do Bugre.

Classificação do Grupo B da Série C 2025