fechar
Nautico |

Basta a vitória? Veja do que o Náutico precisa para garantir o acesso à Série B diante do Brusque

Timbu chega à última rodada em último lugar do grupo e precisando vencer o Brusque de todo o jeito, mas vitória, apenas, pode não ser suficiente

Por Victor Peixoto Publicado em 11/10/2025 às 11:00 | Atualizado em 11/10/2025 às 17:16
Bandeira do escudo do Náutico nos Aflitos
Bandeira do escudo do Náutico nos Aflitos - Gabriel França/Náutico

Hoje é dia de decisão para o Náutico! O Timbu enfrenta o Brusque às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 6ª e última rodada do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C.

Em 4° lugar com 5 pontos, o Náutico não depende apenas de si para garantir o acesso à Série B 2026 e, portanto a vitória, apenas, não é suficiente.

Do que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B? 

Existem duas contas para o Timbu, uma simples e outra mais complexa.

Primeiro de tudo, é fundamental que o Guarani não vença a Ponte Preta.

Caso o Bugre, 2° colocado com 7 pontos vença o clássico no Moisés Lucarelli, não adianta o que o Náutico faça nos Aflitos, a segunda vaga do grupo ficará com o time de Campinas, lembrando que a Ponte já está classificada desde a 4ª rodada.

Se o Guarani perder, uma vitória simples do Náutico, por 1 x 0 ou qualquer outro placar, classifica a equipe alvirrubra que voltará à segunda divisão. Esta é a conta simples.

Já se o Guarani empatar, a conta é bem mais complexa, já que, vencendo o Brusque, o Náutico igualaria a pontuação do Bugre (8 x 8) e também o número de vitórias (2 x 2)  mas precisaria superá-lo na saldo de gols e nos gols marcados.

Atualmente, a vantagem do Guarani é de três gols, em ambos os critérios de desempate. No saldo de gols o Bugre tem +2 enquanto o Náutico tem -1, enquanto nos gols marcados a vantagem é de 6 x 3.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

De acordo com o regulamento, os critérios de desempate na Série C são:

  1. Número de vitórias
  2. Saldo de gols
  3. Gols marcados
  4. Confronto direto

Num cenário onde o Náutico vença por 3 x 0 e o Guarani empate em 0 x 0, por exemplo, a vaga ainda ficaria com o Bugre, uma vez que teríamos um empate no saldo de gols (2 x 2) e no gols marcados (6 x 6), mas com a equipe paulista ficando à frente no confronto direto, já que tem 4 pontos nos dois jogos contra o Timbu, que somou apenas um.

Caso o Náutico vença por 4 x 1 e o Guarani empate em 0 x 0, aí sim a vaga seria alvirrubra, já que empatariam no saldo de gols enquanto que o Náutico ficaria à frente no gols marcados (7 x 6) e assim sucessivamente.

Ou seja, para cada gol marcado pelo Guarani, ainda que o resultado final sendo um empate, a exigência é de um gol a mais para o Náutico, sendo, o mais seguro dos placares uma vitória por 4 x 0, considerando claro um empate do Bugre.

Classificação do Grupo B da Série C 2025

Grupo B
Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
1 Ponte Preta 10 5 3 1 1 5 3 +2
2 Guarani 7 5 2 1 2 6 5 +1
3 Brusque 6 5 2 0 3 5 6 -1
4 Náutico 5 5 1 2 2 3 5 -2

Leia também

Vai pro confronto direto? Veja "milagre" que o Náutico precisa caso vença o Brusque o Guarani empate com a Ponte Preta
Náutico

Vai pro confronto direto? Veja "milagre" que o Náutico precisa caso vença o Brusque o Guarani empate com a Ponte Preta
Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Náutico x Brusque
Tudo ou nada

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Náutico x Brusque

Compartilhe

Tags