Rádio Jornal prepara super jornada esportiva para jogo que pode garantir acesso do Náutico à Série B
O Timbu encerra a temporada, neste sábado (11), contra o Brusque, no jogo que pode cravar o acesso à Série B ou a permanência na Série C
A emoção da última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro promete tomar conta dos Aflitos e a Rádio Jornal, com o renomado Escrete de Ouro, preparou uma cobertura especial e e, multiplataforma para o confronto decisivo entre Náutico e Brusque, que pode selar o retorno do Timbu à Série B. A partida será neste sábado (11), a partir da 17h (de Brasília).
Com um serviço completo que vai do rádio ao digital, o torcedor terá a chance de acompanhar cada detalhe com a análise e a narração que são marca registrada do Escrete de Ouro.
A jornada esportiva na frequência da Rádio Jornal começa cedo, a partir das 16h, com o pré-jogo trazendo todas as informações, escalações e o clima da torcida. A bola rola às 17h, com o show de narração, reportagens e comentários.
Logo após o apito final, a emissora continua com uma ampla cobertura de pós-jogo e comentários, repercutindo o resultado e analisando a performance do Náutico na partida.
No digital, a cobertura será ainda mais robusta, iniciando antes mesmo da jornada do rádio:
- 15h20 – Pitaco: O esquenta começa no canal da Rádio Jornal no Youtube, com o programa de pré-jogo ao vivo, direto da torcida.
- 16h – Jornada Esportiva no Youtube: A transmissão do rádio migra para a plataforma, garantindo ao público digital o mesmo conteúdo da rádio.
- 17h – Jogo ao Vivo: Acompanhe a emoção do confronto entre Náutico e Brusque com o Escrete de Ouro também pelo Youtube.
Além da transmissão ao vivo, o digital será palco para:
- Melhores momentos, gols e comentários de análises aprofundadas com a equipe do Escrete de Ouro.
- Cobertura em tempo real no Blog do Torcedor com o resumo da partida.
- Cortes exclusivos nas redes sociais com a interação da torcida e os lances mais importantes do jogo.
Repercussão na TV Jornal
A cobertura não para no fim de semana. Na segunda-feira (13), o torcedor terá toda a repercussão de Náutico x Brusque no TV Jornal Meio Dia, com o bloco esportivo comandado por Aroldo Costa. Toda a cobertura também estará disponível no JC, tanto na edição Premium quanto site e aplicativo JC PE.