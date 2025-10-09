Náutico defende sequência invicta diante do Brusque; confira retrospecto
Timbu busca a vitória diante da equipe catarinense para garantir o acesso à Série B. Confronto será disputado no próximo sábado (11), às 17h00
O Náutico recebe o Brusque neste sábado (11), às 17h00 (horário de Brasília), em jogo disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife.
O confronto é fundamental para as pretensões alvirrubras no mata-mata. A equipe pernambucana precisa vencer, além de torcer por uma derrota do Guarani, diante da Ponte Preta, para garantir o acesso à Série B.
Ao seu favor, pesa o retrospecto positivo diante do time catarinense. As duas equipes se enfrentaram sete vezes nos últimos quatro anos, com vantagem para o Timbu.
Confira o histórico de duelos entre os clubes
As equipes se enfrentaram três vezes na história da Série C. Dois confrontos foram na atual edição da competição.
Duas partidas terminaram igualadas, enquanto o Timbu venceu o último jogo entre os times, na estreia do próprio quadrangular, por 1 a 0, com gol do meia Patrick Allan.
Anteriormente, Náutico e Brusque se enfrentaram quatro vezes pela Série B. São duas vitórias alvirrubras, um triunfo quadricolor e um empate.
Ao todo, são sete jogos entre os clubes, com três vitórias do Náutico, três empates e uma vitória do Brusque.
- 07/09/2025 – Brusque 0 x 1 Náutico – Série C 2025
- 04/05/2025 – Náutico 0 x 0 Brusque – Série C 2025
- 19/08/2023 – Brusque 2 x 2 Náutico – Série C 2023
- 09/09/2022 – Náutico 1 x 0 Brusque – Série B 2022
- 04/06/2022 – Brusque 1 x 2 Náutico – Série B 2022
- 02/11/2021 – Brusque 4 x 3 Náutico – Série B 2021
- 24/07/2021 – Náutico 1 x 1 Brusque – Série B 2021