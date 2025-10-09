Náutico defende sequência invicta diante do Brusque; confira retrospecto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Timbu busca a vitória diante da equipe catarinense para garantir o acesso à Série B. Confronto será disputado no próximo sábado (11), às 17h00

O Náutico recebe o Brusque neste sábado (11), às 17h00 (horário de Brasília), em jogo disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife.

O confronto é fundamental para as pretensões alvirrubras no mata-mata. A equipe pernambucana precisa vencer, além de torcer por uma derrota do Guarani, diante da Ponte Preta, para garantir o acesso à Série B.

Ao seu favor, pesa o retrospecto positivo diante do time catarinense. As duas equipes se enfrentaram sete vezes nos últimos quatro anos, com vantagem para o Timbu.

Confira o histórico de duelos entre os clubes

As equipes se enfrentaram três vezes na história da Série C. Dois confrontos foram na atual edição da competição.

Duas partidas terminaram igualadas, enquanto o Timbu venceu o último jogo entre os times, na estreia do próprio quadrangular, por 1 a 0, com gol do meia Patrick Allan.

Anteriormente, Náutico e Brusque se enfrentaram quatro vezes pela Série B. São duas vitórias alvirrubras, um triunfo quadricolor e um empate.

Ao todo, são sete jogos entre os clubes, com três vitórias do Náutico, três empates e uma vitória do Brusque.