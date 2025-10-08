fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Lanterna do quadrangular na penúltima rodada já conseguiu o acesso? Entenda

Timbu recebe o Brusque neste sábado (11), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 17:26 | Atualizado em 09/10/2025 às 11:25
Paulo Sérgio em comemoração de gol para o Náutico em cima do Caxias na última rodada da Série C
Paulo Sérgio em comemoração de gol para o Náutico em cima do Caxias na última rodada da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico chega para a última partida do ano em busca do tão sonhado acesso à Série B. O Timbu enfrenta o Brusque, neste sábado (11), às 17h00 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Lanterna do Grupo B do quadrangular final da Série C, com 5 pontos conquistados. O clube alvirrubro encara os catarinenses com o único objetivo de conquistar a vitória, além de torcer por um triunfo da Ponte Preta no clássico contra o Guarani.

Apesar de parecer uma missão quase impossível, o Timbu se espelha em um exemplo passado para seguir sonhando com o acesso.

O lanterna do quadrangular na penúltima rodada já subiu para a Série B?

Apenas em uma ocasião um time da Série C conquistou o acesso após iniciar a última rodada da fase qualificatória na lanterna.

O fato ocorreu em 2023, quando o Operário-PR, chegou à etapa decisiva com apenas 4 pontos, contra 7 do São Bernardo, segundo colocado. As duas equipes se enfrentaram na rodada decisiva, com vitória do Fantasma.

O clube paranaense garantiu o acesso devido aos critérios de desempate, com 7 pontos conquistados. Essa é a menor pontuação de um time que conquistou o acesso no quadrangular.

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

  • Londrina: 9 pts
  • São Bernardo: 6 pts
  • Floresta: 6 pts
  • Caxias: 3 pts

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Grupo C

  • Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso
  • Guarani: 7 pts
  • Brusque: 6 pts
  • Náutico: 5 pts

Última rodada da Série C

Todos os jogos no sábado (11), às 17h00

  • Náutico x Brusque
  • Ponte Preta x Guarani
  • Londrina x São Bernardo
  • Caxias x Floresta

Leia também

Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026
Lotação máxima

Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026
Existe um "Big 6" do Nordeste? Quais seriam os maiores times da região? Entenda debate
Debate

Existe um "Big 6" do Nordeste? Quais seriam os maiores times da região? Entenda debate

Compartilhe

Tags