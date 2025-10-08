Náutico: Lanterna do quadrangular na penúltima rodada já conseguiu o acesso? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Timbu recebe o Brusque neste sábado (11), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C

O Náutico chega para a última partida do ano em busca do tão sonhado acesso à Série B. O Timbu enfrenta o Brusque, neste sábado (11), às 17h00 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Lanterna do Grupo B do quadrangular final da Série C, com 5 pontos conquistados. O clube alvirrubro encara os catarinenses com o único objetivo de conquistar a vitória, além de torcer por um triunfo da Ponte Preta no clássico contra o Guarani.

Apesar de parecer uma missão quase impossível, o Timbu se espelha em um exemplo passado para seguir sonhando com o acesso.

O lanterna do quadrangular na penúltima rodada já subiu para a Série B?

Apenas em uma ocasião um time da Série C conquistou o acesso após iniciar a última rodada da fase qualificatória na lanterna.

O fato ocorreu em 2023, quando o Operário-PR, chegou à etapa decisiva com apenas 4 pontos, contra 7 do São Bernardo, segundo colocado. As duas equipes se enfrentaram na rodada decisiva, com vitória do Fantasma.

O clube paranaense garantiu o acesso devido aos critérios de desempate, com 7 pontos conquistados. Essa é a menor pontuação de um time que conquistou o acesso no quadrangular.

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

Londrina: 9 pts



São Bernardo: 6 pts

Floresta: 6 pts

Caxias: 3 pts

Grupo C

Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso



Guarani: 7 pts



Brusque: 6 pts

Náutico: 5 pts



Última rodada da Série C

Todos os jogos no sábado (11), às 17h00