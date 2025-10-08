Náutico: Lanterna do quadrangular na penúltima rodada já conseguiu o acesso? Entenda
Timbu recebe o Brusque neste sábado (11), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C
O Náutico chega para a última partida do ano em busca do tão sonhado acesso à Série B. O Timbu enfrenta o Brusque, neste sábado (11), às 17h00 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos.
Lanterna do Grupo B do quadrangular final da Série C, com 5 pontos conquistados. O clube alvirrubro encara os catarinenses com o único objetivo de conquistar a vitória, além de torcer por um triunfo da Ponte Preta no clássico contra o Guarani.
Apesar de parecer uma missão quase impossível, o Timbu se espelha em um exemplo passado para seguir sonhando com o acesso.
O lanterna do quadrangular na penúltima rodada já subiu para a Série B?
Apenas em uma ocasião um time da Série C conquistou o acesso após iniciar a última rodada da fase qualificatória na lanterna.
O fato ocorreu em 2023, quando o Operário-PR, chegou à etapa decisiva com apenas 4 pontos, contra 7 do São Bernardo, segundo colocado. As duas equipes se enfrentaram na rodada decisiva, com vitória do Fantasma.
O clube paranaense garantiu o acesso devido aos critérios de desempate, com 7 pontos conquistados. Essa é a menor pontuação de um time que conquistou o acesso no quadrangular.
Veja a classificação da Série C 2025
Grupo B
- Londrina: 9 pts
- São Bernardo: 6 pts
- Floresta: 6 pts
- Caxias: 3 pts
Grupo C
- Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso
- Guarani: 7 pts
- Brusque: 6 pts
- Náutico: 5 pts
Última rodada da Série C
Todos os jogos no sábado (11), às 17h00
- Náutico x Brusque
- Ponte Preta x Guarani
- Londrina x São Bernardo
- Caxias x Floresta