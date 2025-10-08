Paulo Sérgio demonstra confiança no Náutico para a partida decisiva contra o Brusque
O camisa 9 foi um dos grandes responsáveis por manter o Timbu vivo na briga pelo acesso à Série B, ao marcar o gol do empate no último jogo.
O Náutico enfrenta o Brusque neste sábado (11), às 17h, nos Aflitos, em sua última chance de garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
O atacante Paulo Sérgio, autor do gol que manteve o Timbu vivo na disputa, afirmou que o grupo vive uma semana de concentração total e possui bastante confiança para encerrar o quadrangular com vitória.
Após mais de dois meses afastado, o camisa 9 voltou aos gramados e foi decisivo ao marcar o empate diante do Guarani, no Brinco de Ouro. Com o resultado, o Náutico soma cinco pontos, dois atrás do vice-líder, mantendo viva a esperança de classificação.
“É sempre gratificante voltar a marcar, ainda mais vestindo essa camisa, que significa tanto para mim. Claro que eu trocaria aquele gol por uma vitória, mas fico feliz por ter ajudado a manter o Náutico vivo na disputa”, declarou Paulo Sérgio.
Foco no próximo jogo
Mesmo dependendo de outros resultados, o atacante ressaltou que o foco do elenco está em vencer o Brusque diante da torcida alvirrubra.
“A confiança tem que estar no máximo. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, que já esgotou os ingressos. Sabemos bem o caldeirão que é o estádio dos Aflitos”, afirmou.
Paulo Sérgio também destacou a importância do equilíbrio emocional e da inteligência para lidar com a pressão de um jogo decisivo.
“De nada adianta se não fizermos o nosso. É preciso ter tranquilidade, atitude e personalidade. São 90 minutos para buscar a vitória e marcar o máximo de gols possível, mas com paciência, porque não vai ser fácil”, completou.
Como está o clima antes da decisão?
Para Paulo Sérgio, o momento exige mais atenção emocional do que física.
“É uma semana especial, não poderia ser diferente. Desde que o professor Hélio chegou, nunca tivemos um treino abaixo de 100%. Agora é manter a concentração e acertar todos os detalhes”, afirmou.
O atacante também elogiou o ambiente interno e o clima criado pela torcida alvirrubra.
“Sentimos o carinho dos funcionários e dos torcedores… é um grupo que se doa muito. Tenho certeza de que será uma semana incrível, coroada com uma grande vitória, com a ajuda de Deus, para colocar o Náutico no lugar que ele merece”, concluiu.
