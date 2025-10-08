Paulo Sérgio demonstra confiança no Náutico para a partida decisiva contra o Brusque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O camisa 9 foi um dos grandes responsáveis por manter o Timbu vivo na briga pelo acesso à Série B, ao marcar o gol do empate no último jogo.

O Náutico enfrenta o Brusque neste sábado (11), às 17h, nos Aflitos, em sua última chance de garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Paulo Sérgio, autor do gol que manteve o Timbu vivo na disputa, afirmou que o grupo vive uma semana de concentração total e possui bastante confiança para encerrar o quadrangular com vitória.

Após mais de dois meses afastado, o camisa 9 voltou aos gramados e foi decisivo ao marcar o empate diante do Guarani, no Brinco de Ouro. Com o resultado, o Náutico soma cinco pontos, dois atrás do vice-líder, mantendo viva a esperança de classificação.

“É sempre gratificante voltar a marcar, ainda mais vestindo essa camisa, que significa tanto para mim. Claro que eu trocaria aquele gol por uma vitória, mas fico feliz por ter ajudado a manter o Náutico vivo na disputa”, declarou Paulo Sérgio.

Foco no próximo jogo

Mesmo dependendo de outros resultados, o atacante ressaltou que o foco do elenco está em vencer o Brusque diante da torcida alvirrubra.

“A confiança tem que estar no máximo. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, que já esgotou os ingressos. Sabemos bem o caldeirão que é o estádio dos Aflitos”, afirmou.

Paulo Sérgio também destacou a importância do equilíbrio emocional e da inteligência para lidar com a pressão de um jogo decisivo.

“De nada adianta se não fizermos o nosso. É preciso ter tranquilidade, atitude e personalidade. São 90 minutos para buscar a vitória e marcar o máximo de gols possível, mas com paciência, porque não vai ser fácil”, completou.

Como está o clima antes da decisão?

Para Paulo Sérgio, o momento exige mais atenção emocional do que física.

“É uma semana especial, não poderia ser diferente. Desde que o professor Hélio chegou, nunca tivemos um treino abaixo de 100%. Agora é manter a concentração e acertar todos os detalhes”, afirmou.

O atacante também elogiou o ambiente interno e o clima criado pela torcida alvirrubra.

“Sentimos o carinho dos funcionários e dos torcedores… é um grupo que se doa muito. Tenho certeza de que será uma semana incrível, coroada com uma grande vitória, com a ajuda de Deus, para colocar o Náutico no lugar que ele merece”, concluiu.

Torcedor do Náutico terá que ser paciente contra o Brusque; entenda o Motivo