Maiores públicos do Náutico em 2025: confira os jogos com mais torcida e a maior renda do Timbu no ano
Mesmo com desafios na reta final, o Timbu brilhou na temporada, garantindo ótimos jogos e uma excelente média de público na Série C.
Chegando ao fim da temporada, o Náutico terá sua última oportunidade de garantir a classificação para a Série B de 2026 neste sábado (11), contando com o apoio fundamental da torcida alvirrubra.
Ao longo do ano, o torcedor recifense se fez presente, apoiando a equipe tanto na Copa do Brasil quanto na Série C, onde o Náutico apresentou um dos melhores desempenhos da primeira fase.
Agora, em situação delicada e precisando da vitória junto a um resultado favorável entre Ponte Preta e Guarani, a torcida promete novamente lotar os Aflitos, podendo bater o recorde de público neste fim de semana.
Leia também: Quadrangular da Série C: veja o que cada equipe precisa para garantir o acesso à Série B
Maior público do ano neste sábado?
O Náutico espera lotar os Aflitos neste sábado, 11 de outubro, às 17h, para o duelo decisivo contra o Brusque, que pode selar o retorno do clube à Série B. A torcida alvirrubra respondeu à altura, e todos os ingressos foram rapidamente esgotados.
Com base no laudo dos Bombeiros, cerca de 18 mil torcedores devem acompanhar a partida, garantindo uma atmosfera vibrante no estádio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja os maiores públicos do Náutico em 2025:
- Náutico x São Paulo - 16.832 - Copa do Brasil
- Náutico x Guarani - 15.311 - Quadrangular da Série C
- Náutico x Retrô - 13.914 - Fase de grupo Série C
- Náutico x Anápolis - 13.690 - Fase de grupo Série C
- Náutico x São Paulo - 13.128 - Pernambucano
- Náutico x Ponte Preta - 9.500 - Quadrangular da Série C
Maior renda do Náutico no ano
Na partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Náutico registrou seu maior público de 2025, com 16.717 torcedores presentes no Estádio dos Aflitos.
Apesar da grande presença da torcida, o Timbu foi derrotado por 2 a 1, resultado que culminou em sua eliminação na competição.
Além disso, o confronto também gerou a maior renda da história do clube, com uma arrecadação total de R$ 1.600.968,00.