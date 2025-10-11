Transmissão Ponte Preta x Guarani ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pela Série C 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Bugre luta pelo acesso à Série B da próxima temporada com Náutico e Brusque, enquanto a Macaca garantiu a classificação antecipadamente

Derby que vale acesso! Neste sábado (11/10), Ponte Preta e Guarani jogam a partir das 17h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 6ª rodada do Quadrangular Final da Série C 2025.

A Macaca já garantida na Série B de 2026, mas busca vaga na final da Terceira Divisão. Do outro lado, o Bugre pode subir até mesmo com um empate, desde que o Náutico não goleie o Brusque.

No primeiro turno da segunda fase da Terceirona, no Brinco de Ouro da Princesa, no dia 06 de setembro, a equipe alvinegra venceu por 1 a 0. Na ocasião, o gol foi marcado pelo atacante Jonas Toró.

1° Ponte Preta - 10 pontos

2° Guarani - 07 pontos



3° Brusque - 06 pontos



4° Náutico - 05 pontos

Dicussão entre jogadores de Ponte Preta e Guarani - Marcos Ribolli/Ponte Preta

Escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Rodrigo Souza, Lucas Cândido, Luiz Felipe (Diego Tavares) e Elvis; Jonas Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.

Escalação do Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, David Braz (Allyson) e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.

Transmissão Ponte Preta x Guarani ao vivo online grátis

O duelo tem transmissão ao vivo da Band, em televisão aberta, no streaming DAZN, mas para assistir de graça na internet somente através do canal de YouTube da SportyNet (vídeo abaixo).

Ficha do jogo - Ponte Preta x Guarani