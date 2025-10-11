fechar
Onde assistir |

Transmissão Ponte Preta x Guarani ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pela Série C 2025

O Bugre luta pelo acesso à Série B da próxima temporada com Náutico e Brusque, enquanto a Macaca garantiu a classificação antecipadamente

Por Robert Sarmento Publicado em 11/10/2025 às 14:09
Disputa de bola no clássico Ponte Preta x Guarani
Disputa de bola no clássico Ponte Preta x Guarani - Marcos Ribolli/Ponte Preta

Derby que vale acesso! Neste sábado (11/10), Ponte Preta e Guarani jogam a partir das 17h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 6ª rodada do Quadrangular Final da Série C 2025.

A Macaca já garantida na Série B de 2026, mas busca vaga na final da Terceira Divisão. Do outro lado, o Bugre pode subir até mesmo com um empate, desde que o Náutico não goleie o Brusque.

Leia Também

No primeiro turno da segunda fase da Terceirona, no Brinco de Ouro da Princesa, no dia 06 de setembro, a equipe alvinegra venceu por 1 a 0. Na ocasião, o gol foi marcado pelo atacante Jonas Toró.

  • 1° Ponte Preta - 10 pontos
  • 2° Guarani - 07 pontos
  • 3° Brusque - 06 pontos
  • 4° Náutico - 05 pontos

Marcos Ribolli/Ponte Preta
Dicussão entre jogadores de Ponte Preta e Guarani - Marcos Ribolli/Ponte Preta

Escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Rodrigo Souza, Lucas Cândido, Luiz Felipe (Diego Tavares) e Elvis; Jonas Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escalação do Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, David Braz (Allyson) e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.

Transmissão Ponte Preta x Guarani ao vivo online grátis

O duelo tem transmissão ao vivo da Band, em televisão aberta, no streaming DAZN, mas para assistir de graça na internet somente através do canal de YouTube da SportyNet (vídeo abaixo).

Ficha do jogo - Ponte Preta x Guarani

  • Data: sábado, 11 de outubro de 2025.
  • Hora: 17h (horário de Brasília).
  • Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).
  • Transmissão: Band e Bandplay, além de DAZN, SportyNet.

Leia também

Ponte Preta x Guarani: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série C 2025
Transmissão

Ponte Preta x Guarani: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série C 2025
Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026
Lotação máxima

Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026

Compartilhe

Tags