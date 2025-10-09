Ponte Preta x Guarani: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série C 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto o Bugre luta pelo acesso à Série B com Náutico e Brusque, a Macaca já está confirmada na Segunda Divisão na próxima temporada

Ponte Preta e Guarani fazem neste sábado (11), às 17h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli, um emocionante Dérbi válido pela sexta e última rodada do Quadrangular da Série C 2025.

O clássico coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos, mas igualmente motivadas: a Macaca, já garantida na Série B de 2026 e buscando a vaga na final da Terceira Divisão.

Do outro lado, o Bugre ainda luta pelo tão sonhado retorno à Segunda Divisão do futebol nacional com Náutico e Brugues, que se enfrentam na mesma hora, no estádio dos Aflitos, no Recife.

No primeiro turno da segunda fase da Terceirona, no Brinco de Ouro da Princesa, em 06 de setembro, os visitantes venceram por 1 a 0. Na ocasião, o gol foi marcado pelo atacante Jonas Toró.

Situações de Ponte Preta e Guarani



O alvinegro lidera o Grupo C com 10 pontos e precisa de um empate para confirmar o primeiro lugar. Já o alviverde tem 7 pontos e se vencer garante o acesso sem depender de outros jogos.

Classificação do Brasileirão Série C 2025

1° Ponte Preta - 10 pontos

2° Guarani - 07 pontos



3° Brusque - 06 pontos



4° Náutico - 05 pontos

Prováveis escalações de Ponte Preta x Guarani

Escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Léo Oliveira, Luiz Felipe, Lucas Cândido e Elvis; Jonas Toró e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.

Escalação do Guarani: Dalberson; Cicinho, Raphael Rodrigues, David Braz e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos.Técnico: Matheus Costa.

Disputa de bola no clássico Ponte Preta x Guarani - Marcos Ribolli/Ponte Preta

Onde assistir Ponte Preta x Guarani ao vivo?

O duelo campineiro tem transmissão ao vivo da Band, em televisão aberta, no streaming DAZN - ambas opções somente para assinantes, mas dá para assistir de graça no YouTube da SportyNet.

Ficha do jogo - Ponte Preta x Guarani