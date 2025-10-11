Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Náutico x Brusque
O Timbu precisa da vitória no último jogo da temporada e ainda secar o Guarani no clássico contra a Ponte Preta para conquistar o acesso à Série B
No jogo do ano, a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro incendeia o estádio dos Aflitos. A Rádio Jornal, por meio do renomado Escrete de Ouro, preparou uma cobertura especial e multiplataforma para o confronto crucial deste sábado (11), às 17h (de Brasília), entre Náutico e Brusque. Este jogo pode ser o passaporte do Timbu de volta à Série B.
- Resultado Caxias x Floresta ao vivo: Acompanhe placar em tempo real
- Resultado Londrina x São Bernardo ao vivo: Acompanhe placar da partida em tempo real
- Resultado do jogo do Náutico x Brusque hoje (11/10): Veja placar parcial e gols
- Resultado do jogo da Ponte Preta x Guarani hoje (11/10): Veja placar parcial e gols
Oferecendo um serviço completo que abrange do rádio ao digital, o torcedor terá acesso a cada lance e detalhe, embalado pela análise e narração inconfundíveis do Escrete de Ouro.
Rádio Jornal: Acompanhe Náutico x Brusque ao vivo
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A jornada esportiva na frequência da Rádio Jornal foi antecipada, começou às 16h, com um pré-jogo intenso. A jornada conta com todas as informações de última hora, as escalações oficiais e o clima contagiante da torcida.
Quando a bola rolar, às 17h, o público será presenteado com um verdadeiro show de narração, reportagens detalhadas e comentários precisos. Aroldo Costa irá narrar a partida, com comentários de Ralph de Carvalho, e reportagens de João Victor Amorim e Igor Moura.