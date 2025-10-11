fechar
Nautico | Notícia

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Náutico x Brusque

O Timbu precisa da vitória no último jogo da temporada e ainda secar o Guarani no clássico contra a Ponte Preta para conquistar o acesso à Série B

Por Davi Saboya Publicado em 11/10/2025 às 16:30 | Atualizado em 11/10/2025 às 17:24
Imagem do estádio dos Aflitos na transmissão de Náutico x Brusque no Youtube da Rádio Jornal
Imagem do estádio dos Aflitos na transmissão de Náutico x Brusque no Youtube da Rádio Jornal - Reprodução

No jogo do ano, a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro incendeia o estádio dos Aflitos. A Rádio Jornal, por meio do renomado Escrete de Ouro, preparou uma cobertura especial e multiplataforma para o confronto crucial deste sábado (11), às 17h (de Brasília), entre Náutico e Brusque. Este jogo pode ser o passaporte do Timbu de volta à Série B.

Leia Também

Oferecendo um serviço completo que abrange do rádio ao digital, o torcedor terá acesso a cada lance e detalhe, embalado pela análise e narração inconfundíveis do Escrete de Ouro.

Rádio Jornal: Acompanhe Náutico x Brusque ao vivo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A jornada esportiva na frequência da Rádio Jornal foi antecipada, começou às 16h, com um pré-jogo intenso. A jornada conta com todas as informações de última hora, as escalações oficiais e o clima contagiante da torcida.

Quando a bola rolar, às 17h, o público será presenteado com um verdadeiro show de narração, reportagens detalhadas e comentários precisos. Aroldo Costa irá narrar a partida, com comentários de Ralph de Carvalho, e reportagens de João Victor Amorim e Igor Moura.

Leia também

Vai pro confronto direto? Veja "milagre" que o Náutico precisa caso vença o Brusque o Guarani empate com a Ponte Preta
Náutico

Vai pro confronto direto? Veja "milagre" que o Náutico precisa caso vença o Brusque o Guarani empate com a Ponte Preta
Classificação da Série C atualizada hoje (11/10): Veja tabela e resultados dos últimos jogos
Última rodada

Classificação da Série C atualizada hoje (11/10): Veja tabela e resultados dos últimos jogos

Compartilhe

Tags