Caxias e Floresta empatam e ficam fora do acesso à Série B 2026

Caxias e Floresta se enfrentam neste sábado (11), às 17h, no Estádio Centenário, pela última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro

Por Thiago Wagner Publicado em 11/10/2025 às 17:21 | Atualizado em 11/10/2025 às 19:14
Caxias e Floresta empataram por 1x1 neste sábado (11), no Estádio Centenário, e deram adeus ao sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela última rodada do quadrangular final da Série C, foi marcada por muita emoção e chances perdidas até o apito final.

O Caxias saiu na frente com Jhonatan, ainda no primeiro tempo, e chegou a alimentar esperanças de uma despedida com vitória.

Na etapa final, o Floresta reagiu: o atacante Ruan, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de Furlan e empatou aos 34 minutos. Logo antes do gol, Ícaro havia desperdiçado uma chance clara que poderia ter mudado a história do jogo. Nos acréscimos, Nescau ainda carimbou a trave para o Caxias, em um fim de partida aberto e tenso.

Com o empate, o Floresta chegou a 7 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, mas ficou atrás no saldo de gols e terminou em terceiro no grupo. O Caxias encerrou sua participação com 4 pontos, na lanterna. Os classificados à Série B de 2026 pelo Grupo A foram Londrina e São Bernardo.

Classificação final – Grupo A da Série C 2025

  1. Londrina – 10 pts (classificado)
  2. São Bernardo – 7 pts (classificado)
  3. Floresta – 7 pts
  4. Caxias – 4 pts

