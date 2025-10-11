Londrina e São Bernardo empatam e garantem o acesso para a Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Londrina e São Bernardo empataram por 1x1 neste sábado (11), no Estádio do Café, e garantiram juntos o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Londrina e São Bernardo estão de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram por 1x1 neste sábado (11), no Estádio do Café, em Londrina, pela última rodada do quadrangular final da Série C, e garantiram as duas vagas do Grupo A na Segunda Divisão da próxima temporada.

O São Bernardo abriu o placar ainda no primeiro tempo, com João Paulo, aproveitando falha defensiva do Londrina. O empate veio na etapa final com Manzoli, que marcou o gol da classificação e precisou deixar o campo de ambulância após o lance. O jogo seguiu intenso até o fim, com o Tubarão pressionando e o goleiro Júnior Oliveira salvando o Bernô em duas defesas decisivas.

Com o resultado, o Londrina terminou na liderança, com 10 pontos, e o São Bernardo ficou em segundo, com 7, garantindo ambos o retorno à Série B de 2026. No outro jogo do grupo, Caxias e Floresta empataram por 1x1 no Centenário.

Última rodada do Grupo A da Série C 2025

Londrina 1x1 São Bernardo

Caxias 1x1 Floresta

Situação do grupo antes da rodada: