Muriel foi o paredão que o Náutico precisava no acesso emocionante à Série B

Goleiro foi o menos vazado da primeira fase da Série C e decisivo nos jogos finais, garantindo pontos cruciais para o retorno do Timbu

Por Thiago Wagner Publicado em 11/10/2025 às 21:11
Muriel, goleiro do Náutico
Muriel, goleiro do Náutico - Gabriel França/CNC

Em uma campanha marcada por superação e equilíbrio, Muriel se firmou como um dos grandes nomes do Náutico na Série C 2025. O goleiro foi um dos pilares da equipe comandada por Hélio dos Anjos, sendo o menos vazado da primeira fase e peça determinante na reta final, quando o Timbu conquistou o acesso à Série B.

Com segurança, reflexos rápidos e liderança dentro de campo, Muriel foi o alicerce de uma defesa que se destacou ao longo de toda a competição. O camisa 1 atuou em 22 jogos na Série C, sofreu apenas 10 gols e registrou 15 partidas sem ser vazado, números que o colocam entre os principais destaques da campanha.

Desde o início da Série C, Muriel demonstrou constância em alto nível. Na primeira fase, o Náutico terminou com a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas sete gols em 19 jogos. A solidez defensiva foi um dos trunfos da equipe de Hélio dos Anjos, que sempre valorizou o equilíbrio entre os setores e a segurança defensiva como base para o sucesso.

Além da técnica, o goleiro se destacou pela postura de liderança. Experiente, Muriel teve papel decisivo para transmitir a segurança que a defesa precisava.

Atuações decisivas

Se o acesso veio com emoção, Muriel teve participação direta em momentos-chave. No empate por 1x1 contra o Guarani, em Campinas, o goleiro foi o grande destaque da partida ao realizar pelos menos duas defesas cruciais nos minutos finais, que mantiveram o Náutico vivo na luta pelo acesso para o jogo contra o Brusque. 

Uma semana depois, nos Aflitos, voltou a ser decisivo na vitória por 2x1 sobre o Brusque, com intervenções seguras em chutes de média distância e bolas cruzadas. Em meio à pressão e à tensão do jogo decisivo, o camisa 1 manteve a frieza e ajudou a garantir a vitória que recolocou o Timbu na Série B.

Um líder silencioso

Ao longo da temporada, Muriel raramente foi visto em muitas entrevistas ou gestos de autopromoção. Mas, com defesas fundamentais, o discreto Muriel foi mais do que um goleiro: foi o pilar da estabilidade do Náutico em um ano de superação. Sua atuação na Série C consolidou seu nome entre os protagonistas do acesso e reafirmou o papel do camisa 1 como um dos principais líderes do elenco alvirrubro.

