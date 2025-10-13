Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará no próximo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Timbu conquistou o acesso para disputar a Série B do próximo ano após um confronto emocionante na última rodada do quadrangular contra o Brusque.

Já começamos a ter uma ideia de como será a Série B de 2026, e o Náutico em breve iniciará seu planejamento para o próximo ano, buscando renovações no elenco e reforços de qualidade no mercado.

O próximo ano será fundamental para o alvirrubro, que desde 2022 não disputa a segunda divisão. A equipe chega motivada, investindo para garantir o acesso e se consolidar no cenário nacional, tentando recuperar o brilho perdido ao longo do tempo.

Para a competição de 2026, já conhecemos quatro participantes. Restam 16 vagas: quatro serão definidas ao final da Série A e outras quatro ficarão com os times remanescentes da Série B.

Caso a competição terminasse hoje, essas vagas seriam de Chapecoense, Cuiabá, Athletico-PR, Remo, CRB, Atlético-GO, Avaí, Vila Nova, Operário, América-MG, Athletic e Ferroviária, mas o torneio ainda está em aberto e nada está definido.

Participantes da Série B em 2026

Náutico

Ponte Preta

São Bernardo

Londrina

Atlético-GO (praticamente confirmado)

Vila Nova (praticamente confirmado)

Avaí (praticamente confirmado)

Operário (praticamente confirmado)

+ 4 Rebaixados da Série A

+ 8 times remanescentes da Série B

Possível clássico na Série B

Com o acesso do Náutico para disputar a Série B em 2026, é bem possível que tenhamos o Clássico dos Clássicos ao longo da próxima temporada, entre Náutico e Sport.

Atualmente, o Leão da Ilha ocupa a última colocação na Série A, com 16 pontos somados em 26 jogos, o que torna o rebaixamento bastante provável.