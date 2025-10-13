Série B 2026: veja quem o Náutico enfrentará no próximo ano
O Timbu conquistou o acesso para disputar a Série B do próximo ano após um confronto emocionante na última rodada do quadrangular contra o Brusque.
Já começamos a ter uma ideia de como será a Série B de 2026, e o Náutico em breve iniciará seu planejamento para o próximo ano, buscando renovações no elenco e reforços de qualidade no mercado.
O próximo ano será fundamental para o alvirrubro, que desde 2022 não disputa a segunda divisão. A equipe chega motivada, investindo para garantir o acesso e se consolidar no cenário nacional, tentando recuperar o brilho perdido ao longo do tempo.
Para a competição de 2026, já conhecemos quatro participantes. Restam 16 vagas: quatro serão definidas ao final da Série A e outras quatro ficarão com os times remanescentes da Série B.
Caso a competição terminasse hoje, essas vagas seriam de Chapecoense, Cuiabá, Athletico-PR, Remo, CRB, Atlético-GO, Avaí, Vila Nova, Operário, América-MG, Athletic e Ferroviária, mas o torneio ainda está em aberto e nada está definido.
Participantes da Série B em 2026
- Náutico
- Ponte Preta
- São Bernardo
- Londrina
- Atlético-GO (praticamente confirmado)
- Vila Nova (praticamente confirmado)
- Avaí (praticamente confirmado)
- Operário (praticamente confirmado)
- + 4 Rebaixados da Série A
- + 8 times remanescentes da Série B
Possível clássico na Série B
Com o acesso do Náutico para disputar a Série B em 2026, é bem possível que tenhamos o Clássico dos Clássicos ao longo da próxima temporada, entre Náutico e Sport.
Atualmente, o Leão da Ilha ocupa a última colocação na Série A, com 16 pontos somados em 26 jogos, o que torna o rebaixamento bastante provável.