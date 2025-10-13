fechar
Volta Redonda x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado na última rodada, Voltaço está na vice-lanterna. Dragão vem de derrota e precisa voltar a vencer para seguir vivo na luta pelo acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 12:37
Jogadores do Atlético-GO comemoram gol na Série B
Jogadores do Atlético-GO comemoram gol na Série B - Reprodução/ Atlético-GO

Nesta segunda-feira, (13/10), Volta Redonda e Atlético-GO se enfrentam às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Como chegam as equipes

O Volta Redonda vive momentos de instabilidade. O time possui apenas duas vitórias nos últimos dez jogos e ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas 31 pontos conquistados.

O Atlético-GO se aproximou da luta pelo acesso ao conquistar uma série invicta de oito jogos. No entanto, os goianos foram derrotados na rodada anterior, contra o Coritiba, por 2 a 1, e precisam voltar a vencer para seguirem vivos.

Onde assistir Volta Redonda x Atlético-GO ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série b – Rodada 32
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Moraes, Lucas Adell, Sanchez, André Luiz, Thallyson, Raí; MV, Ítalo Carvalho e Vitinho. Técnico: Rogério Corrêa.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda

