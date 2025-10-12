fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Criciúma x América-MG ao vivo online grátis: confira onde assistir

Tigre não venceu suas três últimas partidas e quer voltar a ganhar para se aproximar do acesso à Série A. Coelho está invicto há três rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/10/2025 às 16:00
Jogadores do América-MG comemoram gol na Série B
Jogadores do América-MG comemoram gol na Série B - Reprodução/ América-MG

Neste domingo (12), às 18h30 (horário de Brasília), Criciúma e América-MG se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Criciúma x América-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.

 

 

Como chegam as equipes

O Criciúma é o quarto colocado da competição, com 50 pontos. A equipe catarinense não venceu nenhuma de suas três últimas partidas na Série B e busca a vitória para seguir viva na luta pelo acesso.

Invicto há quatro rodadas, o América-MG ocupa a 14ª posição na tabela, com 37 pontos. Na rodada anterior, o Coelho ficou no empate contra o Vila Nova, pelo placar de 1 a 1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (12/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 32
  • Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
  • Onde Assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Luciano Castán e Luiz Henrique; Marcinho, Gui Lobo, Léo Naldi e Felipinho; Borasi, Diego Gonçalves e Jean Carlos. Técnico: Eduardo Baptista

América-MG: Gustavo; Maguinho, Potiguar, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Fabinho, Willian Bigode e Arthur Sousa. Técnico: Alberto Valentim

Leia também

Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags