Transmissão Criciúma x América-MG ao vivo online grátis: confira onde assistir
Tigre não venceu suas três últimas partidas e quer voltar a ganhar para se aproximar do acesso à Série A. Coelho está invicto há três rodadas
Neste domingo (12), às 18h30 (horário de Brasília), Criciúma e América-MG se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Criciúma x América-MG ao vivo
A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.
Como chegam as equipes
O Criciúma é o quarto colocado da competição, com 50 pontos. A equipe catarinense não venceu nenhuma de suas três últimas partidas na Série B e busca a vitória para seguir viva na luta pelo acesso.
Invicto há quatro rodadas, o América-MG ocupa a 14ª posição na tabela, com 37 pontos. Na rodada anterior, o Coelho ficou no empate contra o Vila Nova, pelo placar de 1 a 1.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (12/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 32
- Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
- Onde Assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Luciano Castán e Luiz Henrique; Marcinho, Gui Lobo, Léo Naldi e Felipinho; Borasi, Diego Gonçalves e Jean Carlos. Técnico: Eduardo Baptista
América-MG: Gustavo; Maguinho, Potiguar, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Fabinho, Willian Bigode e Arthur Sousa. Técnico: Alberto Valentim