Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tigre não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e espera voltar a vencer para se aproximar do acesso. Coelho está invicto há três rodadas
Neste domingo (12), às 18h30 (horário de Brasília), Criciúma e América-MG se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
O Criciúma é o atual quarto colocado com 50 pontos. A equipe catarinense não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e busca a vitória para seguir viva na luta pelo acesso.
O América-MG está invicto há quatro rodadas e ocupa a 14ª posição com 37 pontos. Na rodada anterior, o Coelho ficou no empate contra o Vila Nova, pelo placar de 1 a 1.
Onde assistir Criciúma x América-MG ao vivo
A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (12/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 32
- Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Luciano Castán e Luiz Henrique; Marcinho, Gui Lobo, Léo Naldi e Felipinho; Borasi, Diego Gonçalves e Jean Carlos. Técnico: Eduardo Baptista
América-MG: Gustavo; Maguinho, Potiguar, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Fabinho, Willian Bigode e Arthur Sousa. Técnico: Alberto Valentim