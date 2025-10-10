fechar
Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tigre não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e espera voltar a vencer para se aproximar do acesso. Coelho está invicto há três rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/10/2025 às 14:51 | Atualizado em 10/10/2025 às 15:50
Jogadores do Criciúma comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Criciúma comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Criciúma

Neste domingo (12), às 18h30 (horário de Brasília), Criciúma e América-MG se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Criciúma é o atual quarto colocado com 50 pontos. A equipe catarinense não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e busca a vitória para seguir viva na luta pelo acesso.

O América-MG está invicto há quatro rodadas e ocupa a 14ª posição com 37 pontos. Na rodada anterior, o Coelho ficou no empate contra o Vila Nova, pelo placar de 1 a 1.

Onde assistir Criciúma x América-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (12/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 32
  • Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Luciano Castán e Luiz Henrique; Marcinho, Gui Lobo, Léo Naldi e Felipinho; Borasi, Diego Gonçalves e Jean Carlos. Técnico: Eduardo Baptista

América-MG: Gustavo; Maguinho, Potiguar, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Fabinho, Willian Bigode e Arthur Sousa. Técnico: Alberto Valentim

Série B

Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás
Série B

Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

