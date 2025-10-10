Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás
Coxa possui praticamente 98% de chances de conquistar o acesso à elite do futebol nacional. Chapecoense e Criciúma também possuem acesso encaminhado
A Série B 2025 entra na fase decisiva com muitas emoções na disputa pelo acesso. Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.
O Coxa segue firme na liderança com 56 pontos, após vencer seu último jogo diante do Atlético-GO, por 2 a 1. O Goiás, com 51, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso, apesar de não vencer há quatro jogos.
Chapecoense e Criciúma completam o G-4, ambos com 50 pontos conquistados. Os catarinenses possuem mais de 60% de chances de acesso.
Na sequência, Novorizontino, Remo, Athletico-PR, Cuiabá, CRB e Atlético-GO ainda sonham com uma vaga no G-4.
Com apenas sete rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.
Chance de acesso para a Série A 2026
As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada.
- Coritiba - 97,95%
- Chapecoense - 66,73%
- Criciúma - 61,38%
- Goiás - 50,94%
- Novorizontino - 44,52%
- Remo - 26,39%
- Athletico-PR - 21,17%
- Cuiabá - 11,91%
- CRB - 10,45%
- Atlético-GO - 4,51%
- Avaí - 3,94%
- Vila Nova - 0,08%
- Operário-PR - 0,03%
Classificação da Série B 2025
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Coritiba
|56
|31
|16
|8
|7
|34
|20
|14
|Goiás
|51
|31
|14
|9
|8
|35
|28
|7
|Chapecoense
|50
|31
|15
|5
|11
|43
|30
|13
|Criciúma
|50
|31
|14
|8
|9
|40
|28
|12
|Novorizontino
|50
|31
|13
|11
|7
|33
|27
|6
|Athletico-PR
|48
|31
|14
|6
|11
|44
|41
|3
|Remo
|48
|31
|12
|12
|7
|36
|29
|7
|CRB
|46
|31
|14
|4
|13
|36
|31
|5
|Cuiabá
|46
|31
|12
|10
|9
|37
|35
|2
|Atlético-GO
|45
|31
|11
|12
|8
|35
|30
|5
|Avaí
|43
|31
|11
|10
|10
|39
|33
|6
|Vila Nova
|40
|31
|10
|10
|11
|31
|33
|-2
|Operário-PR
|39
|31
|10
|9
|12
|32
|33
|-1
|América-MG
|37
|31
|10
|7
|14
|33
|37
|-4
|Athletic Club
|36
|31
|10
|6
|15
|36
|43
|-7
|Ferroviária
|36
|31
|8
|12
|11
|34
|40
|-6
|Botafogo-SP
|32
|31
|8
|8
|15
|26
|46
|-20
|Amazonas
|31
|31
|7
|10
|14
|33
|47
|-14
|Volta Redonda
|31
|31
|7
|10
|14
|19
|34
|-15
|Paysandu
|26
|31
|5
|11
|15
|26
|37
|-11