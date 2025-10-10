Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa possui praticamente 98% de chances de conquistar o acesso à elite do futebol nacional. Chapecoense e Criciúma também possuem acesso encaminhado

A Série B 2025 entra na fase decisiva com muitas emoções na disputa pelo acesso. Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança com 56 pontos, após vencer seu último jogo diante do Atlético-GO, por 2 a 1. O Goiás, com 51, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso, apesar de não vencer há quatro jogos.

Chapecoense e Criciúma completam o G-4, ambos com 50 pontos conquistados. Os catarinenses possuem mais de 60% de chances de acesso.

Na sequência, Novorizontino, Remo, Athletico-PR, Cuiabá, CRB e Atlético-GO ainda sonham com uma vaga no G-4.

Com apenas sete rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada.

Coritiba - 97,95%

Chapecoense - 66,73%

Criciúma - 61,38%

Goiás - 50,94%

Novorizontino - 44,52%

Remo - 26,39%

Athletico-PR - 21,17%

Cuiabá - 11,91%

CRB - 10,45%

Atlético-GO - 4,51%

Avaí - 3,94% Vila Nova - 0,08%

Operário-PR - 0,03%

Classificação da Série B 2025