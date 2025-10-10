fechar
Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás

Coxa possui praticamente 98% de chances de conquistar o acesso à elite do futebol nacional. Chapecoense e Criciúma também possuem acesso encaminhado

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/10/2025 às 13:40
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A Série B 2025 entra na fase decisiva com muitas emoções na disputa pelo acesso. Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Goiás vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança com 56 pontos, após vencer seu último jogo diante do Atlético-GO, por 2 a 1. O Goiás, com 51, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso, apesar de não vencer há quatro jogos.

Chapecoense e Criciúma completam o G-4, ambos com 50 pontos conquistados. Os catarinenses possuem mais de 60% de chances de acesso.

Na sequência, Novorizontino, Remo, Athletico-PR, Cuiabá, CRB e Atlético-GO ainda sonham com uma vaga no G-4.

Com apenas sete rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada.

  1. Coritiba - 97,95%
  2. Chapecoense - 66,73%
  3. Criciúma - 61,38%
  4. Goiás - 50,94%
  5. Novorizontino - 44,52%
  6. Remo - 26,39%
  7. Athletico-PR - 21,17%
  8. Cuiabá - 11,91%
  9. CRB - 10,45%
  10. Atlético-GO - 4,51%
  11. Avaí - 3,94%
  12. Vila Nova - 0,08%
  13. Operário-PR - 0,03%

Classificação da Série B 2025

Clube P J V E D GP GC SG
Coritiba 56 31 16 8 7 34 20 14
Goiás 51 31 14 9 8 35 28 7
Chapecoense 50 31 15 5 11 43 30 13
Criciúma 50 31 14 8 9 40 28 12
Novorizontino 50 31 13 11 7 33 27 6
Athletico-PR 48 31 14 6 11 44 41 3
Remo 48 31 12 12 7 36 29 7
CRB 46 31 14 4 13 36 31 5
Cuiabá 46 31 12 10 9 37 35 2
Atlético-GO 45 31 11 12 8 35 30 5
Avaí 43 31 11 10 10 39 33 6
Vila Nova 40 31 10 10 11 31 33 -2
Operário-PR 39 31 10 9 12 32 33 -1
América-MG 37 31 10 7 14 33 37 -4
Athletic Club 36 31 10 6 15 36 43 -7
Ferroviária 36 31 8 12 11 34 40 -6
Botafogo-SP 32 31 8 8 15 26 46 -20
Amazonas 31 31 7 10 14 33 47 -14
Volta Redonda 31 31 7 10 14 19 34 -15
Paysandu 26 31 5 11 15 26 37 -11

