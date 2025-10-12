Transmissão Cuiabá x Coritiba ao vivo online grátis: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotado na rodada anterior, Dourado quer retornar aos eixos para se reaproximar do G-4. Coxa, líder, venceu suas três últimas partidas na competição

No próximo domingo (12/10), às 16h00 (horário de Brasília), o Cuiabá recebe o Coritiba em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo grátis

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:



RedeTV! (TV aberta)

Desimpedidos (Youtube)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

A partida será transmitida gratuitamente pelo canal Desimpedidos, no Youtube. Não é obrigatório se inscrever para acompanhar a transmissão.

Como chegam as equipes

O Cuiabá foi derrotado na rodada anterior, contra o Novorizontino, pelo placar de 1 a 0. O Dourado ocupa a nona colocação na tabela da Série B, com 46 pontos, e quer voltar a vencer para se reaproximar do G-4.

O Coritiba lidera a competição, com 56 pontos conquistados, e venceu todas as suas três últimas partidas na Série B. O Coxa está cinco pontos à frente do segundo colocado Goiás e possui acesso encaminhado.

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (12/10) – 20h30 (Horário de Brasília)

Domingo (12/10) – 20h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 32

Série B – Rodada 32 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros



Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

