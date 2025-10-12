fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Cuiabá x Coritiba ao vivo online grátis: confira onde assistir

Derrotado na rodada anterior, Dourado quer retornar aos eixos para se reaproximar do G-4. Coxa, líder, venceu suas três últimas partidas na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/10/2025 às 18:00
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

No próximo domingo (12/10), às 16h00 (horário de Brasília), o Cuiabá recebe o Coritiba em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo grátis

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

A partida será transmitida gratuitamente pelo canal Desimpedidos, no Youtube. Não é obrigatório se inscrever para acompanhar a transmissão.

 

Como chegam as equipes

O Cuiabá foi derrotado na rodada anterior, contra o Novorizontino, pelo placar de 1 a 0. O Dourado ocupa a nona colocação na tabela da Série B, com 46 pontos, e quer voltar a vencer para se reaproximar do G-4.

O Coritiba lidera a competição, com 56 pontos conquistados, e venceu todas as suas três últimas partidas na Série B. O Coxa está cinco pontos à frente do segundo colocado Goiás e possui acesso encaminhado.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (12/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 32
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

Leia também

Transmissão Criciúma x América-MG ao vivo online grátis: confira onde assistir
Série B

Transmissão Criciúma x América-MG ao vivo online grátis: confira onde assistir
Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags