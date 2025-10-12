Transmissão Cuiabá x Coritiba ao vivo online grátis: confira onde assistir
Derrotado na rodada anterior, Dourado quer retornar aos eixos para se reaproximar do G-4. Coxa, líder, venceu suas três últimas partidas na competição
No próximo domingo (12/10), às 16h00 (horário de Brasília), o Cuiabá recebe o Coritiba em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá.
Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo grátis
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
A partida será transmitida gratuitamente pelo canal Desimpedidos, no Youtube. Não é obrigatório se inscrever para acompanhar a transmissão.
Como chegam as equipes
O Cuiabá foi derrotado na rodada anterior, contra o Novorizontino, pelo placar de 1 a 0. O Dourado ocupa a nona colocação na tabela da Série B, com 46 pontos, e quer voltar a vencer para se reaproximar do G-4.
O Coritiba lidera a competição, com 56 pontos conquistados, e venceu todas as suas três últimas partidas na Série B. O Coxa está cinco pontos à frente do segundo colocado Goiás e possui acesso encaminhado.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (12/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 32
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart