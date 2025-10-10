fechar
Onde assistir | Notícia

Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Esquadrão de Aço vem de vitória e busca se afastar da zona de rebaixamento; Goiás tenta manter a vice-liderança apesar da fase irregular.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 14:53
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

Athletic e Goiás se enfrentam neste sábado (11), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Joaquim Portugal.

Como chegam as equipes

O Athletic vem de uma vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Operário, encerrando uma sequência sem triunfos.

Apesar da melhora, o time ainda aparece próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição com 36 pontos.

O Goiás enfrenta uma fase irregular, com derrota recente por 2 a 1 para o CRB e três empates seguidos antes disso.

Ainda assim, segue brigando pela liderança do Brasileirão, ocupando a segunda colocação com 51 pontos, dois atrás do líder Coritiba.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Athletic x Goiás terá transmissão de Rede TV (canal aberto), ESPN 4 (canal fechado), Disney+ (streaming) e Youtube Desimpedidos.

Ficha de jogo

  • Data: 11/10/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Joaquim Portugal
  • Onde assistir: Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Youtube Desimpedidos

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Athletic

Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul, Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry, A. Da Cruz; W. Macedo, David Braga, Tavares. Técnico: Rui Duarte

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, L. Felipe, Willean Lepo; Juninho, Gava, Andrade; Jean Carlos, Moraes, Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini

Leia também

Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série C

Caxias x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário
Vôlei Feminino

Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário

Compartilhe

Tags