Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Esquadrão de Aço vem de vitória e busca se afastar da zona de rebaixamento; Goiás tenta manter a vice-liderança apesar da fase irregular.

Athletic e Goiás se enfrentam neste sábado (11), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Joaquim Portugal.

Como chegam as equipes

O Athletic vem de uma vitória fora de casa por 4 a 1 sobre o Operário, encerrando uma sequência sem triunfos.

Apesar da melhora, o time ainda aparece próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição com 36 pontos.

O Goiás enfrenta uma fase irregular, com derrota recente por 2 a 1 para o CRB e três empates seguidos antes disso.

Ainda assim, segue brigando pela liderança do Brasileirão, ocupando a segunda colocação com 51 pontos, dois atrás do líder Coritiba.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Athletic x Goiás terá transmissão de Rede TV (canal aberto), ESPN 4 (canal fechado), Disney+ (streaming) e Youtube Desimpedidos.

Ficha de jogo

Data: 11/10/2025

11/10/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Joaquim Portugal

Estádio Joaquim Portugal Onde assistir: Rede TV, ESPN 4, Disney+ e Youtube Desimpedidos

Prováveis escalações

Athletic

Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul, Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry, A. Da Cruz; W. Macedo, David Braga, Tavares. Técnico: Rui Duarte

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, L. Felipe, Willean Lepo; Juninho, Gava, Andrade; Jean Carlos, Moraes, Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini